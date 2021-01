Oh, wat ziet die elektrische Hyundai Ioniq 5 er gaaf uit!

Overigens moeten we Ioniq 5 zeggen, niet Hyundai Ioniq 5. Want Ioniq is het nieuwe submerk van Hyundai, dat zich volledig zal richten op elektrische auto's. De hoekige hatchback is het eerste model dat gebruikmaakt van het nieuwe E-GMP-platform van Hyundai, dat is ontworpen voor de volgende generatie elektrische auto's. Over de onderhuidse techniek is nog weinig bekend. Naar verluidt heeft de Ioniq 5 een actieradius van tussen de 450 en 550 kilometer.

Hyundai Ioniq 5 doet aan oude Lancia Delta denken

Zoals op deze teaserafbeeldingen is te zien, behoudt de auto het retrofuturistische uiterlijk van de Hyundai 45 Concept. Zijn design grijpt terug op de Hyundai Pony uit de jaren zeventig, al zien wij er ook duidelijk elementen in van de eerste generatie Lancia Delta (1979 - 1994). De uitvoering op de foto's heeft camera's als buitenspiegels. Het is nog niet bekend of die optioneel of standaard zijn. We gaan uit van het eerste.

Fraaie verlichting die uit retropixels bestaat

Opvallend is dat er toch een Hyundai-logo op de Ioniq 5 prijkt (moeten we dan toch Hyundai Ioniq 5 zeggen?). Erg fraai zijn de lichten, die aan de achterkant uit grove vierkante pixels zijn opgebouwd. Op de close-up foto van de neus is te zien dat de lichtmetalen wielen hetzelfde ontwerp hebben als die van de concept car uit 2019. Bovendien kun je op die afbeelding zien dat de voorklep doorloopt tot aan de wielkasten en de koplampen. De hele Ioniq 5 krijgen we in februari te zien.