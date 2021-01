Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 1

+ Top - Koop KITT uit Knight Rider! Dan komt David Hasselhoff hem brengen

Liefhebbers van de jaren tachtig kunnen hun geluk niet op. Een paar weken geleden ging er een A-Team-busje onder de hamer en nu is er een officiële KITT te koop. De Pontiac Firebird Trans Am uit de televisieserie Knight Rider is van acteur David Hasselhoff zelf. En als je er genoeg voor betaalt, komt hij hem nog brengen ook.

+ Top - Nog nooit zoveel occasions verkocht als in 2020!

De Nederlandse markt voor nieuwe auto's kreeg in 2020 een flinke knauw, maar de occasionverkopen veerden juist op door de coronacrisis. Mensen waren massaal op zoek naar individueel vervoer en vonden dat in tweedehands auto's. Vorig jaar werden er voor het eerst in de geschiedenis meer dan 2 miljoen occasions verkocht.

+ Top - De Porsche 911 Safari is terug! Maar niet van Porsche zelf

Singer is een Amerikaans bedrijf dat op basis van oude Porsche 911's prachtige restomods maakt. Klassiekers met moderne techniek, zeg maar. Voor een trouwe klant heeft de restaurateur/fabrikant nu een moderne Porsche 911 Safari ontwikkeld: de Singer All-terrain Competition Study.

- Flop - Pech gehad! Subsidiepot elektrische auto's al na één dag leeg

Je kunt … nee, wacht … Je kon dit jaar subsidie aanvragen als je als particulier een elektrische auto koopt. De overheid had daarvoor 14,4 miljoen euro opzij gezet. Maar helaas, dat potje is al na één dag leeg! Dus nu is het wachten op 2022.

- Flop - Autoverkopen 2020: Deze auto's wilde niemand hebben

Het populairste model van 2020 is de Kia Niro en de vaakst gekochte elektrische auto de Volkswagen ID.3. Maar de BOVAG-lijst met verkoopcijfers is negen pagina's lang. Wat valt er nog meer op? Naar welke auto's/automerken keek echt niemand om?