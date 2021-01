Nou moet je niet denken dat Musk dat bedrag op zijn bankrekening heeft staan. Het grootste deel van zijn vermogen zit vast in aandelen. De Canadees Amerikaanse Zuid-Afrikaan bezit ongeveer 20 procent van de aandelen Tesla, en de koers van die aandelen is in 2020 acht keer over de kop gegaan. Dus stel dat Tesla het binnenkort minder goed doet op de beurs, dan kan Musk ook zomaar weer een paar miljard 'kwijt' zijn.

Elon Musk wil een zelfvoorzienende stad op Mars

De excentrieke Musk schreef op Twitter dat hij de helft van zijn geld wil gebruiken om "problemen op Aarde op te lossen" en om een zelfvoorzienende stad op Mars te bouwen. Dat laatste is nodig, aldus Musk, om de menselijke soort te redden "als de Aarde wordt geraakt door een meteoor, zoals bij de dinosauriërs gebeurde, of als de Derde Wereldoorlog uitbreekt en we onszelf de vernietiging in helpen".

Jeff Bezos voor het eerst door grens 200 miljard

Amazon-baas Jeff Bezos was sinds 2018 de rijkste persoon ter wereld. In datzelfde jaar werd hij de eerste particulier met een vermogen van meer dan 100 miljard dollar. In 2020 ging Bezos als eerste door de grens van 200 miljard dollar heen. Sindsdien is zijn vermogen gezakt naar 'slechts' 187 miljard dollar. Dat komt omdat ook het vermogen van Bezos voor het grootste deel vast zit in aandelen. De aandelen van Amazon staan de laatste tijd een beetje onder druk.