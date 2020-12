Automerken stop hiermee! Onze 6 grootste ergernissen van 2020

1. Touchscreens en sliders in plaats van echte knoppen

Lezers van Auto Review en Autowereld.com weten ons standpunt: laat de knoppen met rust! We willen een draaiknop op het dashboard voor het volume en de temperatuur, en fysieke knoppen op het stuur voor de adaptieve cruisecontrol. In nieuwe Volkswagen-modellen zoals de ID.3, ID.4 en Tiguan moet je ‘zacht’ op de tiptoets drukken om 1 km/h sneller te gaan en ‘hard’ voor 10 km/h sneller. Dat gaat altijd mis en dan denderen we weer met 160 km/h over de A2 …

2. EV-subsidies waarbij de pot meteen leeg is

Als je in de zomer van 2020 een elektrische auto kocht, had je recht op 4000 euro aanschafsubsidie. Maar je was al te laat wanneer je iets te lang op de wc zat. Zo snel was de kleine subsidiepot leeggeroofd. En dat terwijl de zakelijke rijder al jarenlang profiteert van lage bijtelling. Wat zeg je, komt er nog een containerschip met nieuwe Tesla’s aan in de haven? Zet maar snel op kenteken, zodat de leaserijder maximaal profiteert.

3. Camera’s als buitenspiegels

Hier volgt een lijst van elektrische auto’s die camera’s als spiegels hebben, gerangschikt van subliem werkend tot soort van acceptabel:

…

…

…

…

…

…

…

Honda E

Audi E-Tron

4. Trage elektrische achterkleppen

In autoreclames zie je mensen met armen vol spullen naar een nieuwe auto lopen en dan de achterklep openen door naar de bumper te schoppen. Als je dat in de echte wereld probeert, werkt het hooguit twee van de vijf keer. Dat is precies vaak genoeg, want je hebt ook handjes waarmee je de knop kunt indrukken. Onze grote ergernis is dat het vervolgens heel lang duurt voordat de klep helemaal geopend is. Waarom zo traag? Werden er in het testlab soms passerende kinderen van hun driewieler gelanceerd?



5. Accupakketten die veel kleiner zijn dan opgegeven

De batterij van een elektrische auto heeft een bruto- en een nettocapaciteit. De nettocapaciteit is de bruikbare capaciteit en daarom het belangrijkste getal. Maar anno 2020 zijn er nog steeds automerken die niet duidelijk de bruikbare capaciteit communiceren. Een paar voorbeelden: de Mini Electric met 32,6 kWh heeft in werkelijkheid 28,9 kWh. De Honda E met een accupakket van 35,5 kWh geeft je 28,5 kWh tot je beschikking en de Mazda MX-30 doet het niet veel beter: 35,5 kWh op papier, circa 30 kWh in het echt.

6. Dynamische knipperlichten

Hier is de redactie niet unaniem tegen. Ik vind het zelf juist wel geinig, van die lampjes die in polonaise aanwijzen of je naar links of naar rechts afslaat. Ik geef toe dat het wel opschepperig overkomt. Look at me, ik heb dynamische knipperlichten. Van de andere kant: in vergelijking met de giga grille van de nieuwe BMW 4-serie Coupé is niets uitzonderlijk of opschepperig.