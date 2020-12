Auto van het Jaar 2020: de keuze van Remco Slump

BMW 4-serie

BMW vindt ons niet meer zo belangrijk. En met 'ons' bedoel ik niet de redacteuren van Auto Review en Autowereld.com, maar de autokopers in Europa. Want voor het Duitse premiummerk is de smaak van de Chinese consument al een paar jaar leidend. En die wil geen subtiliteit. Die wil laten zien dat hij het gemaakt heeft. Bling (en Xi Yingping) is King!

Daarom heeft de gefacelifte BMW 7-serie een enorme, verchroomde aardappelstamper voorop en gaat de nieuwe BMW 4-serie door het leven met een setje Ed en Willem Bever-tanden. Is het mooi? Is het niet mooi? Dat laat ik aan jullie over. Maar spraakmakend is het zonder twijfel.

Verdient de BMW 4-serie het om auto van het jaar te zijn? Nee, natuurlijk niet. In de verkoopstatistieken neemt hij een marginale positie in en vooruitstrevende techniek lanceert hij ook al niet. Maar de 4er - zoals de Duitsers hem noemen - maakte wel de tongen los. Oh, wat moesten we lachen om zijn uit de kluiten gewassen nieren (het zijn net longen, eigenlijk). En dat is precies wat we in 2020 nodig hadden.

Polestar 2

De Tesla Model 3 was de bestverkochte EV van Nederland. En dat terwijl de Amerikaanse stekkersedan bekendstaat om zijn erbarmelijk slechte kwaliteit. Een groepje Nederlandse Tesla-rijders is zelfs naar de rechter gestapt om Tesla tot een oplossing te dwingen, zo zat zijn ze de eindeloze lijst aan problemen met hun auto's.

Het is dus maar goed dat er sinds dit jaar een alternatief is voor de Tesla Model 3: de Polestar 2. De Chinees-Zweedse 'Volvo die geen Volvo heet' heeft een uitstekende aandrijflijn en koppelt die aan hoogwaardig premiuminterieur en een fraai, minimalistisch design. Let bijvoorbeeld eens op de achterbumper. Want - en zo kan het ook Tesla - die zit er gewoon nog op na een fikse regenbui.

Maar even serieus: het is knap wat Volvo en Chinese eigenaar Geely hebben bereikt. Een submerk neerzetten, is niet gemakkelijk. Vraag dat maar aan Citroën en Seat, die DS en Cupra moeilijk echt losgeweekt krijgen. En dat terwijl Polestar, voor mijn gevoel, nu al op zelfstandigere benen staat.

Auto van het Jaar 2020: de keuze van Jaap Peters.