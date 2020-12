Apple werkt al sinds 2014 aan Project Titan: eerst aan een echt eigen auto, later alleen aan software (in 2019 ontsloeg Apple nog bijna tweehonderd Project Titan-medewerkers). Maar inmiddels is de iPhone-fabrikant toch weer bezig met een personenauto, zo bevestigen anonieme bronnen aan persbureau Reuters.

Apple ontwikkelt revolutionaire batterij

Het wordt niet een (semi-)autonome robotaxi, aldus twee ingewijden, maar een elektrische auto voor de consument. Eentje met een revolutionaire batterij, die zowel lichter is dan huidige ev-batterijen als garant staat voor een grotere actieradius. De Apple-batterij wordt "next level", volgens een Reuters-bron. "Het is als de eerste keer dat we de iPhone te zien kregen."

Waarom wil Apple een auto bouwen?

Het is echter niet helemaal duidelijk wat Apple nou met een personenauto wil. De marges op consumentenelektronica zijn een stuk hoger dan de marges op auto's. En bovendien moet Apple vanuit het niets een complex fabricageproces op poten zetten. Het heeft Tesla meer dan vijftien jaar gekost om het produceren van EV's winstgevend te maken. En daarbij is het bedrijf tegen hindernis na hindernis aangelopen.

En gaat Apple de productie zelf doen?

Daarom is het maar de vraag of Apple het allemaal zelf gaat doen. In het verleden heeft het bedrijf gesprekken gevoerd met Magna International - dat onder meer auto's bouwt voor BMW, Mercedes en Jaguar - maar die gesprekken liepen op niets uit toen Apple's plannen steeds onduidelijker werden.