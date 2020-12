Pas het aantal kilometers per jaar aan

Dat je in coronatijd minder rijdt, kan je korting op je verzekeringspremie opleveren. Een grote meerderheid van de verzekeraars (bijna 70 procent) neemt het jaarkilometrage mee in de berekening van de premie. Heb je bijvoorbeeld doorgegeven dat je per jaar 20.000 kilometer rijdt en kom je daar nu helemaal niet aan, geef dat dan door (vaak kan dat online).

Let op: niet bij alle verzekeraars heeft dit invloed op de premie.

Let op 2: vergeet na coronatijd niet door te geven dat je weer meer bent gaan rijden.

Ga naar een lagere dekking van je autoverzekering

Bij sommige verzekeraars kun je tussentijds de dekking aanpassen, bijvoorbeeld van Allrisk naar WA+ of van WA+ naar WA. Nu je toch veel minder rijdt, kan dat voor een fijne besparing op je verzekeringspremie zorgen.

Sowieso is het een goed idee om de coronatijd aan te grijpen voor een verzekeringscheck. Misschien betaal je wel veel te veel premie en zijn er verzekeraars waarbij je goedkoper terecht kunt. Je autoverzekering vergelijken kun je doen op vergelijkingssites als Pricewise.nl.

Bij lang stilstaan, kun je je kenteken schorsen

Gebruik je je auto al maandenlang nooit? Dan kun je overwegen om via de RDW je kenteken te schorsen. Dat kost geld (zo'n 75 euro voor een auto tot 15 jaar oud, rond de 25 euro voor een oudere auto), maar kan ik uitzonderlijke gevallen de moeite waar zijn. Als je je kenteken hebt geschorst, hoef je niet langer wegenbelasting en verzekeringspremie te betalen. Eventueel kun je je cascoverzekering laten doorlopen, zodat de auto gedekt is in het geval van inbraak, brand, enzovoort.

Let op: met een geschorste auto mag je niet rijden. Hij mag zelfs niet op de openbare weg staan.