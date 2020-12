Led-koplampen kapot? Dat gaat je dan 3000 euro kosten!

Lichttechnologie ontwikkelt zich razendsnel. Oudere auto's hebben halogeenlampen of xenonverlichting in de koplampunits zitten, tegenwoordig is led de standaard. Led-koplampen geven veel meer licht, waardoor zowel de zichtbaarheid van een auto als het overzicht voor de bestuurder beter wordt. Bovendien gaan ledjes erg lang mee. Een led-unit zou vijftien jaar lang zonder problemen moeten kunnen functioneren.

Led-lampen vervangen, want repareren kan niet

In Nederland is de gemiddelde leeftijd van personenauto's bijna 11 jaar, dus wordt het vervangen van led-koplampen en -achterlichten bij gebruikte auto's pas over een aantal jaren een probleem. Maar een led-unit kan natuurlijk ook eerder stukgaan. En dan moet hij worden vervangen. Repareren kan namelijk niet.

Matrix-led-systeem kost zo meer dan 3000 euro

En volgens de ADAC - de Duitse ANWB - is het ook niet toegestaan. Led-lampen mogen alleen worden gerepareerd als dit in de typegoedkeuring van de lamp is aangegeven. Maar sowieso zijn de meeste led-units gewoon niet bedoeld voor reparaties. Ze moeten worden vervangen. En dat kost je al snel een paar duizend euro. Voor een hoogwaardig matrix-led-systeem moet je zo meer dan 3000 euro uittrekken.