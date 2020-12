De leukste nieuwe youngtimers van 2021

Vroeger koos de kilometers vretende zakelijke rijder bijna automatisch voor een auto met dieselmotor. Imagoschade voor de diesel en de opkomst van fiscaal aantrekkelijke (semi-)elektrische auto’s zorgden voor een omslag. Maar dure elektrische auto’s worden vanaf 2021 rap minder aantrekkelijk: 12 procent bijtelling over de eerste 40.000 euro, daarboven het reguliere tarief van 22 procent.



We kunnen geen beter moment bedenken om voor een mooie youngtimer op benzine te kiezen. Je betaalt weliswaar 35 procent bijtelling, maar dan over de dagwaarde. En voor 10.000 tot 15.000 euro is er veel moois te koop. Zoals de tien nieuwe youngtimers van 2021 hieronder. Allemaal auto’s die in 2006 debuteerden en dus al best veel moderne veiligheids- en comfortvoorzieningen aan boord hebben.

10. Ford S-Max

Vijftien jaar geleden gold Ford de S-Max als het sportieve broertje van de 10 cm hogere Galaxy. Ja, ja, een sportieve mpv … Bij andere merken lachte je schamper om dit soort claims, maar de S-Max rijdt inderdaad verrassend strak. Alleen heb je daar niet zo veel aan in een Galaxy 2.0 TDCi met 130 pk. Ligt daarentegen de vijfcilinder turbomotor onder de motorkap, dan heb je ineens 220 pk tot je beschikking. Daarmee roffel je in 7,9 seconden van 0 naar 100 km/h! En als je de Galaxy laat verlagen, vervolgens extra groot lichtmetaal, spatbordverbreders en dakrails monteert, lijkt hij ineens sprekend op een moderne suv.



9. Audi Q7

In 2006 zijn we nog dol op grote suv's. Zelfs een extremistische red neck als de Hummer H3 heeft veel fans. Zij beschouwen de term 'P.C. Hooft-tractor' als geuzennaam en Audi lift graag mee op de tijdgeest met de Audi Q7. De auto is ruim 5 meter lang en steekt 1,74 meter de lucht in. Zelfs de basisversie weegt al 2,2 ton! De opper-Audi is aanvankelijk alleen leverbaar met zes- en achtcilindermotoren. In 2009 volgt er zelfs een twaalfcilinder dieselversie … De Q7 blinkt uit in ruimte en comfort, maar ook met zijn afschrijving noteert hij topwaarden. Tegenwoordig scoor je al een Audi Q7 voor minder dan 10.000 euro.Voordat je je rijk rekent: check ook even het wegenbelastingtarief en de verzekeringspremie.



8. Cadillac BLS

De BLS is de meest compacte Cadillac ooit. Toch sluit hij met zijn design perfect aan bij zijn grotere broers. Zelfs naast de huidige modellen valt hij niet uit de toon. Anders dan die big boys, wordt de Cadillac BLS niet in de VS gebouwd, maar in Zweden. De BLS is immers het technische broertje van de Saab 9-3. Hij is dan ook leverbaar met dezelfde vier- en zescilinder turbomotoren. Ook in het interieur herken je veel Zweedse onderdelen. Net als de Saab, is de Cadillac een prettig rijdende, tijdloze en vrij degelijke auto. Een echte uitblinker is het niet, laat staan een publiekslieveling. Daar pluk je nu de vruchten van, want de prijzen zijn laag. De Cadillac BLS is er niet alleen als vierdeurs sedan, maar ook als praktische Wagon.



7. Volkswagen Eos

Dat de Volkswagen-fabrieken niet alleen bestsellers uitspugen, bewijst onder meer de Eos, genoemd naar de Griekse godin van de dageraad. Van 2006 tot 2015 zijn er maar 232.000 stuks van de Volkswagen Eos gebouwd. Voor een Volkswagen is dat niet indrukwekkend. Was er dan iets mis met de compacte klapdakcabrio? Niet echt, behalve dan dat Volkswagen hem gewoon als Golf in de markt had moeten zetten. Ze hadden immers hetzelfde onderstel en de naam 'Eos' zei niemand iets. Verder was de klapdakcabrio nogal duur. Een gebruikte Volkswagen Eos is juist heel betaalbaar, bovendien oogt-ie eleganter dan veel andere modellen met stalen vouwdak. De 1,6-liter FSI-motor (115 pk) maakt van de Eos geen hardloper, de 3,2-liter VR6 (250 pk) doet dat wel. Zoek je iets dat daar tussenin zit? Keus zat: van 122 tot 200 pk biedt de Volkswagen Eos voor velen iets wils..

6. Volvo S80





Vergeleken met zijn voorganger, oogt de tweede generatie van de Volvo S80 als Doutzen Kroes naast Erica Terpstra. Ook het interieur is behoorlijk opgeknapt, vooral dankzij de slanke 'zwevende' middenconsole en het strakke instrumentarium. Bij de S80 kun je kiezen uit motoren met vier, vijf, zes of zelfs acht cilinders, in vermogen variërend van 145 tot 315 pk. De vierwielaangedreven S80 V8 wordt niet 'gesierd' door spoilers, wielkastverbreders of andere opsmuk. Dat maakt hem tot een gave sleeper, maar in een T6 (285 pk), 3.2 (238 pk) of 2.5T (200 pk) hoef je evenmin op een pk-houtje te bijten.



5. Lexus LS 460

De Japanse tegenhanger van de Mercedes S-klasse is tegenwoordig alleen als hybride leverbaar. In 2006 debuteerde de vierde generatie van de Lexus LS nog gewoon met een 4,6-liter V8 (380 pk). Als je zo'n über-limo nieuw wilde kopen, moest je ruim 120.000 euro meenemen. Exclusief chauffeur. Tegenwoordig kun je een LS 460 voor een tiende van de nieuwprijs aanschaffen. De traditionele Lexus-betrouwbaarheid krijg je dan op de koop toe. Net zoals een vrij anoniem uiterlijk, trouwens. Wie Lexus' huidige glitter-'n-glamour- neuzen spuuglelijk vindt, is daar juist dolblij mee, net zoals met die zachtjes spinnende V8. Als je nog een jaartje wacht, kun je ook de hybride Lexus LS 600h als youngtimer rijden,



4. Jaguar XK

Met een nette oudere Jaguar kun je altijd en overal komen voorrijden. Dat geldt zeker voor de XK van de tweede generatie. Ian Callum liet zich bij het ontwerp inspireren door de klassieke E-Type, wat resulteerde in krachtige, maar ook elegante lijnen. De Jaguar XK debuteerde begin 2006 - als Coupé én Convertible - met een klassiek grommende 4,0-liter V8, goed voor 300 pk. Voor de inrichting van het interieur zijn is een hele een walnotenboomgaard omgehakt en is een kudde koeien geslacht, maar sfeervol is het wel. De betrouwbaarheid van de XK zal je aangenaam verrassen. Daarmee willen we niet zeggen dat hij goedkoop in onderhoud is, maar je loopt er ook niet per se op leeg.



3. Volvo C30

Zijn neus, onderstel en dashboard deelt de Volvo C30 met de S40 en V50, toch oogt hij lekker eigengereid. Volvo wil met de compacte coupé een designstatement maken. Met zijn glazen achterklep knipoogt de C30 naar de 480 ES en de iconische 1800 ES. Dat die klep niet heel handig in gebruik is, moet je op de koop toe nemen. Wie zich op één van de twee individuele zitplaatsen achterin wil neervlijen, moet minstens een 8 voor gymnastiek hebben. Maar eenmaal gearriveerd, beschik je over verrassend veel hoofdruimte. De C30 wordt leverbaar met tal van motoren, waarvan de 230 pk sterke 2,4-liter T5 het summum is. Voorzien van 18-inch wielen en een verlaagd onderstel stuurt de C30 aangenaam strak. Keerzijde van de medaille: elke hobbel in het wegdek betekent een aanslag op je rug en ingewanden.



2. Alfa Romeo Brera

Bij de introductie van de Alfa Romeo Brera reageren autoliefhebbers zowel enthousiast als teleurgesteld. Enthousiast omdat de productieversie nog sterk lijkt op Giugiaro's showstopper uit 2002, al ontbreken de vleugeldeuren en het hoogwaardige interieur. Teleurgesteld omdat er niet langer een 400 pk sterke V8 voorin ligt. Die teleurstelling neemt toe na de eerste proefritten. De sexy coupé blijkt nogal zware botten te hebben. Ondanks zijn 260 pk sterke V6, trekt zelfs te topversie nog geen losliggende klinker uit het wegdek. Dat geldt nog sterker voor de nog iets zwaarlijviger, en in onze ogen iets minder fraaie Spider-versie. Vijftien jaar en een verlaging van de maximumsnelheid later, zien we vooral de schitterende, messcherpe lijnen van de Brera. Wat een beauty!

1. Citroën C6

Zelfs de meest optimistische Citrofiel durfde in 1999 niet te hopen dat de Citroën C6 Lignage ooit in productie zou gaan. Daar was het studiemodel toch veel te extreem voor? Toch kwam het ervan. Vanaf januari 2006 kon je het bijna 5 meter lange zwevende tapijt in de Citroën-showrooms bewonderen. Helaas hingen er on-Franse prijskaartjes aan de Citroën C6. Ook liepen te weinig autokopers warm voor het extravagante design met de wel héél aparte achterlichten, de 'holle' achterruit en het minimalistische interieur met louter digitale schermen. In zes jaar tijd werden er wereldwijd maar 23.384 exemplaren van de Franse limousine verkocht. Toch wel een droevig lot voor zo'n fraaie auto. Wie destijds niet durfde, kan zijn vergissing nu rechtzetten - zonder de hoofdprijs te betalen.



Andere nieuwe youngtimers voor 2021



Zit jouw favoriete youngtimer hier niet bij? Dan kun je bijvoorbeeld ook kiezen voor een Mercedes CL- of R-klasse, Volvo C70, een BMW X5 van de tweede generatie, een Skoda Roomster, Dodge Caliber of Jeep Compass.