Sint, mogen wij een nieuwe Jaguar F-Pace SVR in onze schoen?

Op de Nederlandse wegen kom je af en toe een Jaguar F-Pace tegen. Sinds 2016 heeft Jaguar Nederland er ruim 1100 verkocht. Maar een echte zeldzaamheid is de Jaguar F-Pace SVR, die met een 5,0-liter supercharged V8 de BPM-goden ongunstig stemt en wordt beboet met een flinke CO2-toeslag.

Supercharged V8 met iets meer koppel

Voorheen produceerde de achtcilinder van de SVR een vermogen van 550 pk en 680 Nm koppel. In de gefacelifte versie hebben de Jaguar-technici de pk's ongemoeid gelaten, maar wel aan de Nm's gesleuteld. Er is nu 700 Nm beschikbaar, wat een klein effect heeft op de prestaties van de SVR. Hij gaat in 4,0 seconden naar 100 km/h (voorheen 4,3 seconden) en haalt een top van 286 km/h (voorheen 283 km/h).

Brandstofverbruik is nog steeds fors

Jaguar meldt trots dat de CO2-emissie van de F-Pace SVR is gereduceerd tot 275 g/km. Dat is gek, want Jaguar zelf gaf voor de vorige F-Pace SVR een CO2-uitstoot van 272 g/km op. Het brandstofverbruik ligt nu in theorie op 1 op 8, maar dat ga je in de dagelijkse praktijk niet halen. Bereid je dus voor op een forse benzinerekening als je een Jaguar F-Pace SVR overweegt.

Aangescherpt uiterlijk, verbeterd interieur

Verder profiteert de SVR van alle wijzigingen die ook de gewone Jaguar F-Pace heeft ondergaan. Maar los van het aangescherpte uiterlijk en het verbeterde interieur zijn er ook SVR-specifieke veranderingen. Zo zegt Jaguar de stuurinrichting directer te hebben gemaakt, is het onderstel iets anders afgesteld en zijn de remmen onder handen genomen.

Jaguar I-Pace SVR voor net geen 160 mille

Nieuw is de Dynamic Launch-functie, die enkele tienden van seconden van de sprinttijd afsnoept. Tijdens een sprint met launchcontrol blijven de wielen nu altijd aangedreven, ook als de achttraps automaat van de Jaguar F-Pace SVR een schakelactie uitvoert. Jaguars top-suv is per direct te bestellen en kost minstens 158.820 euro.