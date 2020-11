Tesla wil compacte elektrische hatchback maken, speciaal voor Europa

Tesla is in juni van dit jaar begonnen met de bouw van de Gigafactory Berlin-Brandenburg. Als alles volgens plan verloopt, dan is de fabriek in juli 2021 operationeel. Tesla gaat er de Model Y assembleren. En ook worden er batterijen en aandrijflijnen geproduceerd. Daarbij wil Tesla in Berlijn een Europees designcentrum neerzetten.

'Getalenteerde Europese designers willen iets origineels maken'

"Ik denk dat er in Europa veel getalenteerde designers en ingenieurs zijn", zei Tesla-topman Elon Musk. "En die willen ergens werken waar ze zich bezig kunnen houden met origineel designwerk. Ze willen niet een Europese versie maken van iets dat al in Californië is ontworpen. Dus ik denk dat origineel design belangrijk is om het beste talent aan te trekken."

Elon Musk: 'In Europa heb je een compacte auto nodig'

Musk: "In Europa moeten we een compacte auto hebben. Een hatchback, of iets soortgelijks. […] Auto's in de Verenigde Staten zijn groter - dat heeft met persoonlijke smaak te maken. En auto's in Europa zijn kleiner. Als je in een Europese stedelijke omgeving wil parkeren, dan moet je een auto hebben die in een krap parkeervak past."

Tesla werkt ook nog aan de Cybertruck, Roadster en Semi

Het is nog niet bekend wanneer Tesla met een compacte EV voor Europa komt. Eerst moet de Gigafactory Berlin-Brandenburg af en dan moet de productie van de Model Y daar worden opgestart. Bovendien heeft Tesla nog een paar modellen in de pijplijn zitten: de Cybertruck, de Roadster en de Semi.