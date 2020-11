Grote verschillen verzekeringspremies luxe middenklassers

Stel je zoekt een jonge, chique stationwagon met veel ruimte en comfort. Je wilt 25.000 tot 30.000 euro uitgeven, maar voor dat geld wil je wel een benzinemotor met 150 tot 200 pk. We struinen internet af en komen vier auto's tegen die we wel zien zitten.



Voor het berekenen van de verzekeringspremies, geven we aan dat we in Amersfoort wonen, 40 jaar oud zijn, maximaal 20.000 km per jaar rijden en 10 schadevrije jaren hebben. De resultaten laten grote verschillen zien.



1. Audi A4 Avant 2.0 Ultra Sport TFSI Proline (2017)

De frisse, 190 pk sterke Audi A4 die we tegenkomen, kostte nieuw ruim 51.000 euro. Nu, een kleine vier jaar en 98.000 kilometer later, wordt er nog 27.450 euro voor gevraagd. Bij onze eigen verzekeringsmaatschappij kost een all risk verzekering - WA + volledig casco in vaktermen - voor deze Audi ruim 116 euro per maand. Poeh, dat is schrikken! WA + beperkt casco is 30 euro per maand goedkoper. Vraag is of je de beperkte dekking van dit type verzekering aandurft met zo'n relatief jonge en dure auto. Maar wat blijkt, door premies met elkaar te vergelijken, vinden we dat je deze Audi bij een andere verzekeraar al voor ruim 86 euro per maand all risk kunt verzekeren! Dat scheelt op jaarbasis bijna 360 euro met onze eigen verzekering!

2. Mercedes C-klasse Estate 250 Prestige (2017)

We hebben ons oog ook laten vallen op een Mercedes C-klasse Estate. Er staat slechts 83.000 km op de teller, toch valt de vraagprijs van 27.940 euro niet tegen. Hij is van hetzelfde bouwjaar als de Audi, maar was nieuw duidelijk duurder (59.500 euro) en hij heeft meer vermogen (211 pk). Dat doet het ergste vrezen voor de verzekeringspremie. Onterecht, zo blijkt. Sterker nog, voor de Mercedes zijn we per maand in het voordeligste geval even duur uit als voor de A4. De durfal die WA+ goed genoeg vindt, kan zelfs al voor 49 euro per maand klaar zijn. Dat scheelt 37 euro met de Audi! Zo zie je maar weer: duurder in aanschaf in niet per definitie duurder in de verzekering.

3. Renault Talisman Estate 2.0 TCe Initiale Paris EDC (2017)

De Renault Talisman Estate uit 2017 die we vinden, heeft nieuw nog geen 47.000 euro gekost. Met 76.000 km op de klok mag hij mee voor 24.900 euro. Dat vinden we vergeleken met het Duitse duo hierboven geen koopje. Hoe zit het met de verzekeringskosten? Die vallen juist wel ontzettend mee. Al vanaf 53 euro kunnen we hem al volledig casco verzekeren. Dat scheelt ten opzichte van de Audi en Mercedes bijna 400 euro per jaar! Maar we zien ook maatschappijen die voor onze 200 pk sterke Renault tegen de 80 euro per maand rekenen. Deze mooie auto voordelig WA+ verzekeren, zouden wij niet doen. Maar het kan wél: al vanaf 36 euro per maand.

4. Volvo V60 T4 Polar+ Dynamic (2017) Geartronic (2017)

Ook een 190 pk sterke Volvo V60 T4 valt binnen ons budget. Nieuw kostte deze Zweed 43.350 euro. Bij het exemplaar dat wij opsnorren, staat 23.950 euro op het prijskaartje en ruim 79.000 kilometer op de teller. Een willekeurig gekozen verzekeraar doet ons een prijsvoorstel van bijna 93 euro per maand. Dat moet goedkoper kunnen! En inderdaad: al vergelijkend komen we ook een aanbod van 53 euro tegen. Jaarlijks kun je dus 480 euro besparen op de verzekering van deze V60! Verzekeren op basis van WA beperkt casco is mogelijk vanaf 31 euro.Vraag is of je dat moet willen.



Vergelijken loont!

Vooroordelen kunnen je geld kosten. Want voordat wij gingen vergelijken, hadden we twee dingen verwacht. Ten eerste dat de verschillen tussen de verzekeringspremies wel zouden meevallen. Nee dus. En ten tweede gingen we er eigenlijk vanuit dat de prijzige Mercedes automatisch de duurste verzekeringsklant zou zijn. Onterecht, zo bleek. Tevens ontdekten we dat een auto als de Volvo V60 - toch ook geen luizenbak - niet alleen stukken goedkoper is in aanschaf, maar ook in de verzekeringskosten. Tenminste, als je vóór aanschaf niet klakkeloos het nieuwe kenteken aan je huidige verzekeraar doorgeeft. Het loont echt de moeite om je muis een avondje flink aan het werk te zetten. Want vergelijken loont. En dan hebben we het dit keer niet alleen over auto's, maar ook over verzekeringspremies. Je kunt er op jaarbasis echt honderden euro's mee besparen.