Nieuwe Nissan Micra wordt goedkoper

Hoeveel je minder betaalt voor de vernieuwde Nissan Micra? Om precies te zijn: 300 euro. De oude Nissan Micra kostte 19.290 euro, de prijs van de Nissan Micra (2021) is 18.990 euro.



Je moet niet te vroeg juichen als je op het punt stond een Micra te kopen. Voor minder geld krijg je namelijk óók minder vermogen. Renault (nog altijd de baas bij Nissan) heeft zijn 100 pk sterke driecilinder benzinemotor aangepast aan de nieuwe uitstootnormen (EU6d). Dat betekent dat het vermogen van de motor is gedaald naar 90 pk.



Nissan heeft nog geen specs van de Nissan Micra gecommuniceerd, maar zeer waarschijnlijk wacht hem hetzelfde lot. Niet zo gek, want de Nissan Micra is technisch precies gelijk aan de Renault Clio. Voor 300 euro minder krijg je dus 10 pk minder vermogen.

Het koppel blijft 160 Nm. Nissan belooft wel dat de koppelafgifte verbeterd wordt.



Nieuwe uitvoering: Nissan Micra N-Design



De vernieuwde Nissan Mirca is als vanouds leverbaar in de uitvoeringen Visia, Acenta, Tekna en N-Sport. Daar komt nu de Nissan Micra N-Design bij, die in de plaats komt van de N-Style. De N-Design is het topmodel van de Nissan Micra. De N-Connecta is van het toneel verdwenen.



De prijs van de Micra N-Design is nog niet bekend, maar we verwachten dat hij zo'n 25.000 euro gaat kosten. Net als de uitgaande N-Style. De N-Design is uitgerust met 16-inch lichtmetalen wielen, leren accenten in het interieur en verchroomde of zwarte spiegelkappen in het zwart.

Of de Nissan Micra ook nu weer met CVT-automaat wordt geleverd, is nog niet bekend.



Hoe herken je de nieuwe Nissan Micra?



Het meest opvallende waaraan je de vernieuwde Micra herkent, zijn de 16-inch lichtmetalen Genki-wielen. Ze zijn leverbaar op de Tekna en de N-Design. De N-Sport heeft zelfs 17-inch lichtmetaal. Maar verder bleef alles bij het oude. We hopen je snel bij te praten over de prijzen van de andere uitvoeringen van de Nissan Micra.