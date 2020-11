Is de nieuwe BMW iX een mooie auto? Wij vinden van niet, en daarin zijn wij kennelijk niet de enige. Op sociale media regent het kritiek: vooral op de enorme nieren en op de afhangende kont. BMW dacht slim te zijn door die kritiek in een reclamecampagne te gebruiken, maar dat ging niet helemaal goed.

'Ok boomer', dan verander je toch niet!

Het marketingteam van BMW reageerde op negatieve comments met "OK Boomer. And what is your reason not to change?" En laat dat nou niet zo slim zijn. 'OK Boomer' wordt gebruikt door jongeren om in negatieve zin te benadrukken dat iemand uit de babyboomergeneratie komt (geboren tussen 1945 en 1964), of zich zo gedraagt.

Babyboomers moeten de BMW iX kopen

De insinuatie is dat iemand die kritiek heeft op de BMW iX niet met zijn tijd mee gaat en tegen vooruitgang is. Het probleem voor BMW is alleen dat de doelgroep van het merk voor het overgrote deel uit babyboomers bestaat. Dus kwam de marketingafdeling van BMW twee dagen later met een verontschuldiging.

BMW wilde - uiteraard- niemand beledigen

"Het maakt niet uit wat je leeftijd is, wij horen wat je zegt. Sorry. Het was niet onze bedoeling om iemand te beledigen met ons gebruik van internetslang. De weg naar nieuwe mobiliteit is moeilijk, maar we hopen dat jullie met ons mee willen gaan op de reis ernaartoe."