Hartslag gemeten: dit zijn de spannendste autoscènes in films

De Britse onderzoekers keken op filmsites als IMDB en Rotten Tomatoes om de twintig meest gewaardeerde autofilms te vinden. Vervolgens lieten ze honderd vrijwilligers naar die films kijken, allemaal met een hartslagmeter om. Tijdens de autoscènes noteerden ze de gemiddelde hartslag van de kijkers en vergeleken die met de eerder gemeten, gemiddelde hartslag in rust (64 slagen per minuut).

Mad Max: Fury Road

Tijdens de auto-achtervolgingen in Mad Max: Fury Road uit 2015 (een film die bijna alleen maar uit auto-achtervolgingen bestaat) ging de gemiddelde hartslag van de vrijwilligers omhoog naar 85 slagen per minuut. En daarmee pakt de film met Tom Hardy en Charlize Theron nipt de eerste plaats.

Vijf Fast & Furious films

Op nummer twee en drie staat twee Fast & Furious-films: Fast & Furious 6 (84 slagen per minuut) en Furious 7 (83 slagen per minuut). Sowieso is de Fast & Furious-serie goed vertegenwoordigd. Er staan in vijf films in deze top twintig: met op plek zes de eerste Fast & Furious uit 2001 en op plaats vijftien en negentien Fast Five en Fast & Furious presents: Hobbs & Shaw.

Gone in Sixty Seconds oudste

De rest van de top tien wordt gevuld door Ronin, Baby Driver, The Fast and the Furious, Quantom of Solace, The Bourne Supremacy, The French Connection en Batman: The Dark Knight. Hekkensluiter in deze lijst is de originele Gone in Sixty Secons uit 1974; de film met de langste auto-achtervolging in deze lijst (40 minuten).