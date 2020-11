Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 47

+ Top - Prijs Kia e-Niro: waarom de elektrische suv duizenden euro's goedkoper is

Maar er zit een addertje onder het gras. De nieuwe, betaalbaardere uitvoering van de Kia e-Niro heeft niet de reeds bekende 64-kWh batterij aan boord, maar een 39,2-kWh-variant. En dat heeft uiteraard invloed op de actieradius.

+ Top - Waarom het coronavirus jouw verkeersboete ongeldig maakt

Je moet je aan de snelheid houden. Punt. Maar heb jij de afgelopen maanden toch een verkeersboete op de mat gekregen? En ben je niet gesnapt door een flitspaal? Dan is er een grote kans dat jouw boete ongeldig is.

+ Top - Italiaanse politie-Lamborghini brengt donornier in recordtijd naar ziekenhuis

De Italiaanse politie heeft enkele exemplaren van de Lamborghini Huracán in dienst. Niet alleen om snelheidsovertreders te pakken, maar ook om donororganen te transporteren. Afgelopen week heeft een van de Lamborghini's bijvoorbeeld een donornier in recordtempo van Rome naar Padua gebracht.

- Flop - Vanaf 2030 is verkoop brandstofauto's verboden in Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk gaat voortvarend te werk. De regering van premier Boris Johnson heeft besloten dat de verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2030 verboden wordt. Het is een van de tien maatregelen die ervoor moet zorgen dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 2050 CO2-neutraal is.

- Flop - Hoe onzinnig is de Jeep Wrangler Rubicon 392?

Jeep wil het groenste suv-merk ter wereld worden, aldus directeur Christian Meunier. Oké, maar dan lijkt het ons niet erg verstandig om auto's als de Jeep Wrangler Rubicon 392 te introduceren. Want zijn 6,4-liter atmosferische V8 zuipt ongetwijfeld als een tempelier.

- Flop - De nieuwe Lamborghini Huracán STO is maar sloom

De Lamborghini Huracán STO is de straatversie van de Super Trofeo-racewagen. Hij is de opvolger van de Lamborghini Huracán Performante en hij is sloom. Ja, je leest het goed. De STO haalt een topsnelheid van niet meer dan 310 km/h. En dat is 15 km/h minder dan de Huracán Performante haalt. Wat zullen die STO-kopers zich bekocht voelen.