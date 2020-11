Suzuki Across in één klap 9000 euro goedkoper

Volgens Suzuki heeft de prijsverlaging te maken met het Europese prijsbeleid van het merk. De prijs van de Across is nu overal in Europa min of meer gelijkgetrokken. In Nederland zijn al een aantal exemplaren van de auto uitgeleverd. Met de klanten die hem voor 65.000 euro hebben gekocht, wordt een regeling getroffen, aldus Suzuki.

Gebaseerd op de Toyota RAV4

De Toyota RAV4 - waarop de Suzuki Across is gebaseerd - is er met een benzinemotor, als hybride, en straks ook als plug-in hybride. Suzuki haalt alleen die laatste variant naar Nederland. Hij wordt aangedreven door een 2,5-liter viercilinder benzinemotor en een elektromotor, die samen 306 pk leveren. De Across gaat in niet meer dan 6 seconden naar 100 km/h.

Elektrische actieradius Suzuki Across

Hij is uitgerust met een 18,1-kWh batterij, waarmee hij maximaal 75 kilometer volledig elektrisch kan afleggen. En dat is voor de gemiddelde forens meer dan genoeg. De elektromotor drijft de achterwielen aan en de brandstofmotor de voorwielen. Op die manier kan het 4wd-systeem van de Across het koppel verdelen tussen 100 procent vóór en 80 procent achter.

Plug-in-systeem met vier rijmodi

Het plug-in hybridesysteem van de Suzuki Across heeft vier rijmodi: EV (elektrisch), Auto EV / HV (de brandstofmotor helpt als dat nodig is), HV (de motoren werken samen) en de acculadermodus (waarbij de brandstofmotor wordt gebruikt om de batterij op te laden).

Verschillen met de Toyota RAV4

Om de verschillen tussen de Toyota RAV4 en de Suzuki Across te kunnen zien, moet je goed kijken. Aan de achterzijde zijn de beide modellen nagenoeg gelijk. Alleen aan de voorkant is het onderscheid duidelijk: de Suzuki heeft een grotere grille gekregen met scherpe koplampen. Het interieur is - op de Suzuki-logo's na - hetzelfde als die van de Toyota.