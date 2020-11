Hoe onzinnig is de Jeep Wrangler Rubicon 392?

Wil Jeep echt het groenste suv-merk worden, dan heeft het nog een weg te gaan. Er zijn inmiddels plug-in hybrideversies van de Jeep Renegade en Compass, maar Jeep hoopt echt een slag te maken met de volledig elektrische technologie van Citroën, Opel en Peugeot. Immers, moederbedrijf Fiat Chrysler Automobiles is samengegaan met Groupe PSA en vormt nu het megaconcern Stellantis.

Atmosferische 6,4-liter V8 met 477 pk

Typisch Amerikaans is nog de Jeep Wrangler Rubicon 392, die als eerste nieuwe Wrangler een V8 onder de kap heeft. En wat voor een! Het is een ouderwetse atmosferische krachtbron met een inhoud van 6,4-liter, die een vermogen van 477 pk en 637 Nm koppel levert. Daarmee gaat de Jeep Wrangler - die toch een redelijk klassieke terreinwagen is - in 4,5 seconden naar 60 mph (96 km/h). De Rubicon 392 is uitgerust met een achttraps automaat.

Jeep Wrangler Rubicon 392 niet naar Nederland

Die acceleratiecijfers kun je vergeten overigens, want er zit geen greintje sportwagen in de snelste Wrangler die er is. Hij staat namelijk nóg hoger op zijn wielen dan de standaard-Wrangler (plus 5 centimeter) en rolt op 33-inch (!) terreinbanden. In de VS kun je de Rubicon 392 ongetwijfeld voor een habbekrats kopen (de definitieve prijs is nog niet bekend), maar naar Nederland komt de V8 niet. Hij zou hier onbetaalbaar worden door zijn CO2-uitstoot.