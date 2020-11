Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 46

+ Top - Porsche Unseen: deze vijftien conceptcars zag je nog nooit!

Het Porsche Museum houdt in 2021 een wel heel bijzondere expositie. De tentoonstelling heet Porsche Unseen en toont vijftien studiemodellen die nooit aan het publiek zijn onthuld.

+ Top - Win rallygame DiRT 5 voor de PlayStation 4 of Xbox One

DiRT 5 - het spectaculaire nieuwste deel in de langlopende rallyserie - ligt nu in de winkel! Maar jij kunt het spel ook gewoon thuisbezorgd krijgen. Autowereld.com geeft deze week vier exemplaren van DiRT 5 weg: twee voor de PlayStation 4 en twee voor de Xbox One.

+ Top - Elektrische Volkswagen ID.4 nog dit jaar leverbaar, met 8% bijtelling

Goed nieuws voor leaserijders. De volledig elektrische Volkswagen ID.4 komt nog dit jaar naar Nederland. En dat betekent dat hij nog in aanmerking komt voor 8% bijtelling. Volkswagen kan voor eind december slechts een beperkt aantal 1st Edition-modellen leveren, dus geïnteresseerden moeten er snel bij zijn.

+ Top - Gefacelifte Hyundai Kona Electric komt strakker voor de dag

De Hyundai Kona Electric was altijd een wat gekke auto om te zien, met zijn net niet grille en daarboven een zilverkleurige streep tussen de koplampen. Deze facelift doet hem wat ons betreft goed. De succesvolle elektrische suv ziet er gewoon snaarstrak uit nu.

- Flop - De elektrische BMW iX ziet er niet uit

BMW heeft de liefde verklaard aan de elektrische auto. De BMW iX (2021) staat in de startblokken, met een lengte van 4,90 meter, een vermogen van 500 pk en een Tesla-waardige actieradius van 600 kilometer. Maar de BMW iX verslaat Tesla niet op alle fronten …

- Flop - Grand Prix Zandvoort staat in 2021 heel laat op de Formule 1-kalender

De Grand Prix van Nederland zou dit jaar op 3 mei worden verreden, maar toen kwam de coronacrisis. De langverwachte Formule 1-race op het Circuit Zandvoort werd uitgesteld naar 2021, maar niet naar mei. We moeten nog tot september wachten totdat we Max Verstappen in actie kunnen zien in de duinen.