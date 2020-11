Pakkans appen achter het stuur neemt fors toe

Tijdens het autorijden mag je geen telefoon in je hand houden. We weten het allemaal en toch zitten we nog te vaak in de auto te bellen of te appen. Vooral dat laatste heeft een enorme vlucht genomen en zorgt voor veel afleiding. Met soms grote negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Tot dusver handhaafde de politie vooral door bij heterdaadjes over te gaan tot een staandehouding. Dit is natuurlijk arbeidsintensief en de pakkans is klein. Vanaf maandag 16 november komt daar verandering in.

Foto OM



Slimme camera's tegen appen achter het stuur

Naar het voorbeeld van Australië gaat het OM op meerdere plekken slimme camera's inzetten. Deze hoog geplaatste camera's maken foto's van alle passerende auto's. Er wordt schuin naar beneden gefotografeerd, waardoor het gezicht van de bestuurder niet zichtbaar is. Wel is te zien of hij of zij een telefoon vasthoudt. En uiteraard wordt ook het kenteken op beeld vastgelegd. Als het detectiesysteem ziet dat de bestuurder handheld zit te bellen of te appen, worden de foto's doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau in Leeuwarden. Daar beoordeelt een BOA of er inderdaad sprake is van een overtreding. Zo ja, dan krijgt de kentekenhouder een boete van 240 euro in de bus.



Foto OM



400 overtreders per dag



Nederland is het eerste Europese land dat deze methode voor het opsporen van handheld bellen en appen gaat opsporen. Het systeem is al uitgebreid getest en blijkt uiterst effectief. Op één testdag signaleerden twee testcamera's langs een drukke N-weg niet minder dan 400 overtredingen.



Ook appen met telefoon in houder gevaarlijk



Overigens is appen of een telefoonnummer opzoeken met de telefoon in een houder niet verboden. Volgens het SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) is dat onterecht, omdat het net zo gevaarlijk is als handheld appen. Automobilisten gaan

hierdoor meer slingeren en letten minder op het verkeer, bleek uit onderzoek met een simulator. Toch komt er geen totaalverbod van telefoongebruik in de auto. Dat is omdat gebruik van bijvoorbeeld een navigatie-app met file- en druktemeldingen de doorstroming en de verkeersveiligheid juist kan verbeteren.