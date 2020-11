Hou je van de jaren tachtig? Koop dan deze collectie

De Amerikaanse specialist Curated in Miami biedt een wel heel bijzondere collectie auto's aan: The Time Capsule Collection. Zo genoemd vanwege de unieke staat van de vijf klassiekers uit eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Allemaal zijn ze in een perfecte staat met een bizar lage kilometerstand.

Lamborghini LM002 met fabrieksplastic nog om de stoelen

Het begint met een zwarte Lamborghini Countach 25th Anniversary uit 1989, die slechts 4200 kilometer op de teller heeft. Nog krankzinniger is de witte Lamborghini LM002 America uit 1990, met niet meer dan 1900 kilometer op de klok en het originele fabrieksplastic nog om de stoelen. De eveneens witte Lamborghini Jalpa heeft maar 5150 kilometer gereden.

Lotus Esprit X180R uit 1991 - Eén van slechts twintig

Verder bestaat The Time Capsule Collection uit een Mercedes-Benz 560 SEC AMG met 6,0-liter V8 uit 1987 en een Lotus Esprit X180R uit 1991. Die laatste is heel zeldzaam. De Esprit X180R is een homologatiespecial voor het Amerikaanse IMSA Supercar Championship, waarvan slechts twintig exemplaren zijn gebouwd. Hij is eigenlijk gewoon een straatlegale racewagen.