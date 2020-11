Volkswagen ID.3 verkoopknaller van oktober

De Volkswagen ID.3 is met 2.789 registraties de verkoopknaller van oktober. Hij is goed voor ruim de helft van het aantal verkochte Volkswagens en een marktaandeel van 8,7 procent. De Kia Niro blijft populair. In oktober kozen 1198 Nederlanders ervoor om een Kia-rijder te worden (of te blijven). De Toyota Yaris staat op drie met een marktaandeel van 3 procent en 973 exemplaren. De nieuwe Opel Corsa is zo’n model dat het beter doet dan je zou verwachten. Als wij het voor het zeggen hadden, stond hier de leukere Peugeot 208. Maar nee, 811 Nederlanders wilden een Corsa. De Hyundai Kona is in oktober 750 keer geregistreerd

Verkoopdaling van 5,3 procent

Over de gehele maand oktober werden er 31.988 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dit blijkt uit cijfers van de Bovag. Dat is een daling van 5,3 procent ten opzichte van oktober 2019. Die daling valt gezien de corona-ellende best mee, toch? Ja en nee: over de eerste tien maanden van dit jaar blijven de autoverkopen nog altijd 23,1 procent achter bij vorig jaar.