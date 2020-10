Chevrolet introduceert de eCrate in een klassieke Chevrolet Blazer uit 1977. Oorspronkelijk had de suv een 6,5-liter V8 met een miezerige 177 pk, nu wordt hij aangedreven door een elektromotor uit een Chevrolet Bolt. Het machientje levert 200 pk en 360 Nm, en is gekoppeld aan een viertraps automaat. De eCrate voegt bovendien elektrische stuurbekrachtiging aan de Blazer toe.

Waarom ligt de batterij in de laadbak?

Interessant - en een beetje wonderlijk - is de plaatsing van het accupakket. Dat ligt gewoon open en bloot achterin de Chevrolet Blazer. Het is een mooi vlak pakket dat in een standaard elektrische auto in de wagenbodem zou zijn weggewerkt. Misschien is er onder de Blazer geen plek, of wil Chevrolet gewoon de techniek laten zien.

Hellephant van 22.000 dollar

Wat de eCrate gaat kosten, is nog niet bekend. Maar 'crate engines' kunnen flink in de papieren lopen. Twee jaar geleden lanceerde Dodge bijvoorbeeld de Hellephant, een meer dan 1000 pk sterke 7,0-liter V8 met compressor. Voor het blok en alle toebehoren moest je ongeveer 22.000 dollar neertellen.