RDW: Nederlandse 'vliegende auto' PAL-V mag de openbare weg op

Daar moeten we echter een kanttekening bij plaatsen, want het gaat om een individuele goedkeuring. Dat betekent dat alleen de gekeurde PAL-V Liberty (dus één specifiek exemplaar) de weg op mag. De rijdende helikopter mag nog niet in productie worden genomen. Daarvoor moet de RDW ook de fabriek en het productieproces goedkeuren.

PAL-V moet nog EASA-luchtvaartcertificaat krijgen

PAL-V is al vijf jaar bezig om een certificaat van de European Aviation Safety Agency (EASA) te krijgen. Pas als dat binnen is, mag de onderneming beginnen aan de laatste testvluchten met de Liberty. PAL-V verwacht dat de goedkeuring volgend jaar zal worden afgegeven. En dat mag ook wel, want het ontwikkelingstraject van de Liberty duurt al vele jaren (we berichtten er in 2004 voor het eerst over).

PAL-V Liberty is geen helikopter, maar een gyrokopter

De PAL-V is een gyrokopter, met een kleine propeller voor de voortstuwing en grote rotorbladen voor de lift. Hij kan dus niet - zoals een helikopter - verticaal opstijgen, maar heeft een korte startbaan nodig. Zowel in de lucht als op het asfalt haalt de PAL-V Liberty een topsnelheid van 180 km/h. Om hem te mogen besturen, heb je een vliegbrevet nodig.

Rijdende vliegmachine is vooral interessant voor overheden

En voor op de weg moet je natuurlijk de propeller en rotorbladen inklappen. Dat doe je niet zomaar even: de hele operatie duurt tussen de vijf en tien minuten. Voor particulier gebruik is de PAL-V Liberty dan ook eigenlijk niet bedoeld. Zijn makers denken dat vooral hulpdiensten en overheden de 499.000 euro kostende machine kunnen gebruiken.