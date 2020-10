Gefacelifte Jaguar E-Pace ook als plug-in hybride

Als je denkt: ik zie de Jaguar E-Pace eigenlijk nooit op de weg. Dan kan dat kloppen. Sinds de introductie van de E-Pace zijn er in Nederland zo'n 390 stuks verkocht. De grotere F-Pace en ook de elektrische I-Pace doen het vele malen beter. Maar misschien dat daar na deze facelift een beetje verandering in komt.

De twee J's in de koplampen

De uiterlijke wijzigingen zijn bescheiden. Je kunt de vernieuwde Jaguar E-Pace het gemakkelijkst herkennen aan zijn koplampen, die een duidelijk andere indeling hebben gekregen (met twee j'tjes als dagrijverlichting boven elkaar). Verder zijn natuurlijk de grille en de bumpers voor en achter aangepakt, maar dat zie je minder goed.

Nieuw infotainmentscherm

Het interieur van de Jaguar E-Pace blijft in grote lijnen hetzelfde. De wijziging die meteen in het oog springt is uiteraard het grotere touchscreen op de middenconsole. Dat is 11,4-inch groot en is gekoppeld aan het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem van Jaguar. De hendel van de automaat op de middentunnel is niet meer zo lomp groot als voorheen.

Acht motoren voor Jaguar E-Pace

Op motorgebied biedt Jaguar de keuze uit maar liefst acht verschillende aandrijflijnen. Nieuw is dat vrijwel alle motoren nu hulp krijgen van een mild-hybridsysteem, behalve de instapdiesel: een 163 pk sterke 2,0-liter viercilinder. Hij is gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie met zes verzetten en geeft zijn aandrijfkrachten alleen af aan de voorwielen. Dezelfde krachtbron is er ook met mild-hybridondersteuning: met wederom 163 pk of met 204 pk. De Jaguar E-Pace heeft dan een negentraps automaat en vierwielaandrijving.

Benzinegamma is uitgebreid

Het benzinegamma is nog een stuk uitgebreider. Jaguar levert drie varianten van de 2.0 turboviercilinder (200, 250 en 300 pk) en twee versie van de 1.5 turbodriecilinder (160 en 309 pk). Die laatste twee maken gebruik van een achttraps automaat; de eerste heeft voorwielaandrijving. De 309 pk-versie is bovendien de eerste plug-in hybride in het leveringsprogramma van de Jaguar E-Pace.

Jaguar E-Pace Plug-in Hybride

De P300e Plug-in Hybride heeft een 15-kWh batterij in de wagenbodem liggen. Volledig opgeladen is die goed voor een elektrische actieradius van 55 kilometer. Het gemiddelde verbruik van de Jaguar E-Pace met stekker zou op 1 op 50 moeten liggen. Maar daarvoor moet je wel optimaal van het elektrobereik profiteren.

Leverbaar vanaf februari

De Jaguar E-Pace is leverbaar in de uitvoeringen S, SE, HSE en R-Dynamic. Helemaal bovenaan het leveringsprogramma staat de 300 Sport, die - zoals de naam al verklapt - alleen te bestellen is met de 300 pk sterke 2,0-liter motor. Het instapmodel - de Jaguar E-Pace P160 - kost 57.662 euro. De vernieuwde E-Pace staat in februari bij de dealer. Op de plug-in hybride is het wachten tot half maart.