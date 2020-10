Prijs Opel Crossland bekend: Vanaf 22.000 euro heb je er een

Voor dat bedrag krijg je een Opel Crossland met een 83 pk leverende 1,2-liter benzinemotor zonder turbo, in de standaarduitvoering. De rest van het motorengamma bestaat uit een 1.2 mét turbo (110 of 130 pk) en een 1,5-liter turbodiesel (110 of 120 pk). Op uitrustingsgebied is er de keuze uit een aantal niveaus. Bovenop het standaardniveau zijn dat de Edition, Business Edition, Elegance, GS Line en Ultimate.

Opel Crossland Business Edition vanaf 25.749 euro

De Opel Crossland Business Edition is er vanaf 25.749 euro. Hij is voorzien van onder meer een AGR-gecertificeerde bestuurdersstoel, led-koplampen, parkeersensoren, een panoramische achteruitrijcamera en een infotainmentsysteem met 8-inch touchscreen, Bluetooth en Apple CarPlay.

Topmodel Ultimate kost minimaal 36.399 euro

Kopers die graag een wat sportiever ogende Opel Crossland willen hebben, kunnen bij de GS Line terecht. Die is er vanaf 27.849 euro en onderscheid zich van de rest met een contrasterend zwart dak en rode exterieuraccenten (jammer, de zwarte motorkap is voorbehouden aan de Opel Mokka). Helemaal bovenaan het leveringsprogramma van de Opel Crossland staat de Ultimate, die minimaal 36.399 euro moet kosten.