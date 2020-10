Denk je dat de Fiat Panda Sport sportief is? Nee joh!

De Fiat Panda is veertig. Hij kwam in 1980 op de markt als hoekig, door Giorgetto Giugiaro ontworpen ruimtewondertje. 'Met een Fiat Panda lach je iedereen uit', was in 1983 de slogan. En die werkte kennelijk, want de eerste generatie van de Panda was een groot succes. Het doosje ging pas 23 jaar na zijn introductie met pensioen. De tweede en derde generatie zetten het succes door. Inmiddels is de wereldwijde verkoopteller de 7,5 miljoen gepasseerd.

Fiat Panda Sport met Pandemonio Pack

Reden voor een bescheiden feestje. Want zo bijzonder is de Fiat Panda Sport helaas niet. Hij staat op 16-inch lichtmetalen wielen, heeft deurgrepen en spiegelkappen in carrosseriekleur, en is aangekleed met een aantal Sport-badges hier en daar. Nieuw zijn de carrosseriekleur (Matt Grey) en het 7-inch infotainmentscherm op de middenconsole, dat ongetwijfeld ook naar andere Fiat Panda-versies komt. Bestel je het Pandemonio Pack, dan krijg je onder meer rode remklauwen en donkere ramen.

Fiat Panda 100HP was dikkertje om te zien

Zoals gezegd, sportief is de Fiat Panda Sport niet. Hij wordt aangedreven door dezelfde 1,0-liter motor als de andere Panda's. En dat betekent een sprint van stilstand naar 100 km/h in 14,7 seconden en een topsnelheid van 155 km/h. Dat deed de Fiat Panda 100HP uit 2006 toch beter. Die trok 100 pk uit een atmosferische 1.4 en had niet meer dan 9,5 tellen nodig voor de standaardsprint. En met zijn grote zwarte grille is de Panda 100HP nog steeds een dikkertje om te zien.