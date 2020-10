Hyundai i20 N zoekt ruzie met de Ford Fiesta ST

Het is Hyundai menens. Een paar geleden begon het Koreaanse merk de sportieve N-modellenlijn (met de N van Nürburgring) en daarvoor trok het onder meer experts aan van BMW M. Het eerste product van Hyundai N was meteen een fijne: de Hyundai i30 N met 275 pk. Buiten Europa wordt ook de Hyundai Veloster N geleverd, die onderhuids overeenkomt met de i30 N.

Handgeschakelde zesbak met rev matching

En nu is er dus de Hyundai i20 N. Het model beschikt over een 1,6-liter turbomotor met 204 pk, waarmee hij dus net iets krachtiger is dan de Ford Fiesta ST en Volkswagen Polo GTI (allebei 200 pk). De i20 N heeft standaard een handgeschakelde zesbak met rev matching-functie, wat betekent dat de auto zelf tussengas geeft als je terugschakelt.

Launch control op de Hyundai i20 N

Interessant is ook dat er een launch control-functie op de Hyundai i20 N zit. Als je dat gebruikt, spurt de kleine hot hatchback in slechts 6,7 tellen naar 100 km/h. De topsnelheid van het gifkikkertje is al even indrukwekkend. Pas bij 230 km/h houdt de 1190 kilo zware Hyundai i20 N het voor gezien.

Aangepast onderstel en betere remmen

Om ook het weggedrag op niveau te brengen, heeft Hyundai de i20 N onder meer voorzien van een aangepast onderstel en betere remmen. Op de optielijst staat een mechanisch sperdifferentieel. De Hyundai i20 N staat standaard op lekker dikke 18-inch wielen. Hij is sportief aangekleed met een achterspoiler, zijskirts, een nepdiffuser en een grille met daarin zwartwit geblokte vlaggetjes.