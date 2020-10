Nieuwe Seat Leon: prijsvergelijking met Focus, Mégane en Golf

Seat Leon 1.5 TSI FR (150 pk)

We kiezen voor de Seat Leon FR Launch Edition. Voor 500 euro extra krijg je dan smakelijke opties, zoals full led-verlichting. Alleen al deze optie kost 1350 euro op de gewone FR – tel uit je winst! Als je van welriekend leer houdt, heb je pech. De Seat Leon is alleen met Dinamica-bekleding te bestellen, waarmee de stoelen een suède-look krijgen. Bij deze optie van 900 euro, horen ook elektrisch verstelbare voorstoelen met geheugenfunctie. Een head-up display is niet leverbaar. Stoelverwarming is onderdeel van het Technology Pack, waartoe ook een achteruitrijcamera behoort, alsmede de mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden.

Seat Leon 1.5 TSI FR Launch Edition: 31.350 euro

Metallic lak: 705 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Leren bekleding: 900 euro (Dinamica-bekleding met suède-look)

Sleutelloze toegang: standaard

Stoelverwarming: 1295 euro

Head-up display: niet leverbaar

Totaal: 34.250 euro





DUURDER: Ford Focus 1.5 EcoBoost (150 pk)



Ford staat erom bekend dat je veel voor weinig krijgt, misschien dat de Focus daarom wel de best verkopende auto in het C-segment is. Toch valt de prijs een beetje tegen, al is de standaard meegeleverde automaat een verzachtende omstandigheid. Een handbak is niet leverbaar op de 150 pk-versie. Volledig leren bekleding is ook niet aan de Ford Focus besteed, je moet het doen met halfleren bekleding in een pakket met elektrisch verstelbare stoelen en stoelverwarming (995 euro). Die laatste zit ook in het winterpakket met stuurverwarming (450 euro), maar we tellen hem uiteraard maar één keer mee.

Ford Focus 1.5 EcoBoost ST Line X Business: 33.625 euro

Metallic lak: 800 euro

Adaptieve cruisecontrol: 450 euro

Leren bekleding: 995 euro (halfleren bekleding)

Sleutelloze toegang: standaard

Stoelverwarming: standaard (onderdeel pakket met halfleren bekleding)

Head-up display: 450 euro

Totaal: 36.320 euro

GOEDKOPER: Renault Mégane TCe 140 (140 pk)



De gefacelifte Renault Mégane staat pas sinds half september in de showroom. Ook Renault heeft de pakketprijzen ontdekt: het head-up display kun je bijvoorbeeld alleen krijgen als je het Pack Easy Link Navigatie bestelt (995 euro). Daar horen ook een groot 9,3-inch multimediascherm en een achteruitrijcamera bij. Wil je stoelverwarming, dan krijg je ook stuurverwarming. Onder de streep biedt Renault een rijk uitgeruste auto voor een acceptabele prijs.

Renault Mégane TCe 140 Intens: 29.090 euro

Metallic lak: 695 euro

Adaptieve cruisecontrol: 695 euro

Leren bekleding: 1095 euro

Sleutelloze toegang: standaard

Stoelverwarming: 495 euro

Head-up display: 995 euro

Totaal: 33.065 euro

GOEDKOPER: Volkswagen Golf 1.5 TSI (130 pk)



We moeten er nog een beetje aan wennen, maar de tijd waarin de basisuitrusting bij Volkswagen uitermate karig was en je voor elke leuke optie moest bijbetalen, is voorbij. Neem de Volkswagen Golf 1.5 TSI, die nota bene goedkoper is dan de Leon FR! De 1,5-liter motor levert wel 20 pk minder vermogen en kan niet met automaat geleverd worden. Fijn dat VW je niet tot pakketten veroordeelt, en dat je veel opties los kunt kopen.

Volkswagen Golf 1.5 TSI Life: 29.135 euro

Metallic lak: 555 euro

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Leren bekleding: 1499 euro

Sleutelloze toegang: 404 euro

Stoelverwarming: 409 euro

Head-up display: 636 euro

Totaal: 32.638 euro