Snelste auto ter wereld: SSC Tuatara heeft 508 km/h gehaald

Want SSC North America heeft zijn recordrit uitgevoerd op een 11 kilometer lang stuk van de Nevada State Highway 160, tussen Las Vegas en Pahrump. De Britse coureur Oliver Webb deed twee snelheidsruns (heen en terug). Op de eerste rit haalde de SSC Tuatara een top van 'slechts' 484,52 km/h, maar op de tweede zette Webb een ongelofelijke 532,93 km/h op de klok. Zonder drama, zoals in de video hieronder te zien is.



Koenigsegg Agera RS van de troon gestoten

De vertegenwoordigers van Guinness World Records nemen het gemiddelde van beide runs als officieel record, dus komt de SSC Tuatara uit op 508,72 km/h. En daarmee heeft de Amerikaanse supersportwagen de Koenigsegg Agera RS van de troon gestoten. Die haalde in 2017 - eveneens op de openbare weg - een topsnelheid van 447,19 km/h.

SSC Tuatara kost ongeveer 1,4 miljoen euro

De SSC Tuatara werd al in 2011 voorgesteld op het Pebble Beach Concours d'Elegance. Het studiemodel evolueerde in de productieauto, die begin 2020 werd voorgesteld in Philadelphia. Hij wordt aangedreven door een 5,9-liter twinturbo V8, die op E85-brandstof een vermogen van 1770 pk levert. SSC North America is van plan om honderd exemplaren van de Tuatara te maken, voor de prijs van ongeveer 1,4 miljoen euro per stuk.

McLaren F1 ging SSC Tuatara voor

Voormalige houders van het snelheidsrecord voor productiewagens zijn onder meer de Porsche 959 (319 km/h in 1986), de McLaren F1 (355 km/h in 1993) en de Bugatti Veyron (408 km/h in 2005). De McLaren is nog steeds de snelste auto met een atmosferische motor. Het snelste voertuig ter wereld is de Thrust SSC; een raket op wielen die in 1997 maar liefst 1227 km/h ging. En daarmee sneller dan het geluid was.