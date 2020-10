Wie in Nederland gaat de Ford Mustang Mach 1 kopen?

Mach 1 is een historische term in Mustang-land. In 1968 kwam de eerste Ford Mustang Mach 1 op de markt. Die had een dikkere V8, allerlei sportieve aanpassingen en een aangepast uiterlijk. De Mach 1-uitvoering was er van 1968 tot 1974 en werd van 2003 tot 2004 opnieuw geïntroduceerd op de vierde generatie Mustang.

Maximum toerental ligt stukje hoger

De nieuwste Ford Mustang Mach 1 heeft dezelfde 5,0-liter V8 als de Ford Mustang GT. Door een aantal wijzigingen levert de krachtbron nu 460 pk en 529 Nm (10 pk meer bij een gelijk gebleven koppel). Interessant is het toerental waarbij de achtcilinder zijn topvermogen levert. Dat is verhoogd van 7000 naar 7500 tpm.

Ford Mustang Mach 1 is teruggetuned

In de Verenigde Staten is de Ford Mustang Mach 1 overigens krachtiger dan hier. Daar levert de 'Coyote'-V8 een vermogen van 487 pk en 569 Nm koppel. In Europa is dat teruggeschroefd, ongetwijfeld om emissieredenen. Want de hoge uitstoot van de Ford Mustang GT is de reden dat hij hier 95.305 euro kost. In de VS heb je er al een vanaf 35.880 dollar. Wat omgerekend iets meer dan 30.000 euro is.

Standaard met handgeschakelde zesbak

Hoe dan ook, de Mach 1 is uitgerust met een handgeschakelde zesbak (een tientraps automaat is ook leverbaar), een sportuitlaat, een stijver onderstel en een sperdifferentieel op de achteras. Het model is er in acht kleuren: Fighter Jet Grey, Iconic Silver, Shadow Black, Oxford White, Velocity Blue, Twister Orange, Race Red en Grabber Yellow. Wat hij in Nederland gaat kosten, is nog niet bekend.