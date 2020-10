Skoda Enyaq iV al snel 3000 euro duurder dan Volkswagen ID.4

De Skoda Enyaq iV en de Volkswagen ID.4 zijn familie van elkaar: ze hebben allebei een elektromotor van 204 pk en 310 Nm, een accupakket van 77 kWh en een actieradius van circa 500 kilometer. Eeuwenoude autowijsheid dicteert dat in het geval van identieke specificaties, de Skoda goedkoper is dan de échte Volkswagen. Maar in dit geval is dat niet zo.

Eerder berichtten we al dat je bij de Skoda Enyaq iV moet bijbetalen voor essentiële opties. Dat ging over het basismodel met 58 kWh, maar voor de Enyaq iV 80 met 77 kWh (verwarrend, die getallen) geldt eigenlijk hetzelfde. Volkswagen laat zich voor de ID.4 juist van zijn gulle kant zien. Een rekenvoorbeeld!

Rekenvoorbeeld: Skoda Enyaq iV vs. Volkswagen ID.4

Skoda Enyaq iV 80 (77 kWh)

Basisprijs: 46.990 euro

Metaallak: 700 euro

20-inch wielen: 600 euro

Navigatiesysteem: 790 euro

Adaptieve cruisecontrol: 850 euro

Snelladen met 125 kW: 550 euro

Totaalprijs: 50.480 euro

Volkswagen ID.4 1st (77 kWh)

Basisprijs: 47.340 euro

Metaallak: gratis

20-inch wielen: gratis

Navigatiesysteem: gratis

Adaptieve cruisecontrol: gratis

Snelladen met 125 kW: gratis

Totaalprijs: 47.340 euro

Conclusie: alles bij elkaar opgeteld, is de Skoda Enyaq iV 80 zomaar 3000 euro duurder dan een Volkswagen ID.4. En dan hebben we het we ons betreft over vrij normale opties die veel kopers zullen overwegen.

ID.4 verslaat de Enyaq iV ook op bijtelling (8% vs. 12%)

Voor de zakelijke rijder draait alles om de bijtelling. Ook dan is de elektrische suv van Volkswagen eerste keus, want als je er snel bij bent wordt de ID.4 nog in 2020 geleverd en betaal je 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro. De Skoda Enyaq iV arriveert pas in 2021, wat neerkomt op 12 procent over de eerste 40.000 euro. Over elke euro daarboven wordt 22 procent gerekend.

3 redenen om toch een Skoda Enyaq iV te kopen

De Skoda-liefhebber kan zijn keuze verdedigen met deze drie argumenten: met een beelddiagonaal van 13 inch heeft de Enyaq iV altijd het grootste touchscreen (10 of 12 inch voor ID.4). Ook laat Skoda je kiezen uit (en betalen voor) vijf interieurstijlen. Dergelijke artistieke vrijheid kunnen we alleen maar toejuichen. Bovendien heeft de 6,5 centimeter langere Enyaq een grotere kofferbak dan de ID.4 (585 tot 1710 liter versus 543 tot 1575 liter).