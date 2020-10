Een paar voorbeelden: het chassis van Luca bestaat uit een bijzondere mix van vlas, oceaanplastic en pet-plastic, en in het interieur zijn onder meer afvalzakken, oceaanplastic, kokosnootvezel en paardenhaar gebruikt. De studenten hadden gehoopt om met Luca een tour langs Europese autofabrikanten te doen. Dit om met ze in gesprek te gaan over recycling en duurzaamheid. Maar door de uitbraak van het coronavirus gaat dat helaas niet door.

Luca mag nog niet de weg op

Luca is nog niet gekeurd door de RDW en mag voorlopig dan ook de openbare weg niet op. Het wagentje weegt slechts 420 kilo. Dat is inclusief batterij, want uiteraard is Luca volledig elektrisch. Er zitten twee elektromotoren op de achteras, die samen een vermogen van 16 pk leveren. Daarmee haalt het knalgele coupeetje een topsnelheid van 90 km/h. Met een volgeladen batterij moet een bereik van maximaal 220 kilometer mogelijk zijn.