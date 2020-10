1. Nieuwe batterijcel: meer bereik, minder duur

Of de Tesla van 25.000 dollar een Nederlandse prijs van 25.000 euro krijgt, is natuurlijk maar de vraag. Hoe dan ook gaat de nieuwe accutechniek helpen om een goedkoper accupakket (en dus een goedkopere auto) te ontwikkelen. De nieuwe cilindervormige batterijen met een diameter van 46 millimeter zorgen voor een 16 procent groter bereik en een 14 procent lagere prijs per kilowattuur.

2. Giga Casting: meerdere onderdelen in één

Nog een manier om een goedkope Tesla te maken, is door de Tesla goedkoper te … ehm … maken. Om precies te zijn door meerdere onderdelen samen te brengen tot één onderdeel. Dat speciale onderdeel is groot en ingewikkeld om te produceren, maar daarvoor heeft Tesla een nieuwe, reusachtige spuitgietmachine uitgevonden. Bij de Tesla Model Y wordt ‘Giga Casting’ al gebruikt om het voorste en het achterste deel van de auto uit een stuk te gieten. Dat is 40 procent goedkoper en scheelt 79 onderdelen per auto.

3. Een nieuwe soort aluminium

De derde uitvinding heeft ook te maken met Giga Casting (zie uitvinding 2). Om een groot deel van een Tesla uit één stuk te gieten, is een metaal nodig dat sterk is, en geen coating of hittebehandeling behoeft. Met een hittebehandeling treedt bij grote onderdelen namelijk vervorming op en dat wil je niet. Maar dat metaal bestaat niet. Dus heeft Tesla het uitgevonden. Het is een soort van aluminium.



4. Accupakket wordt onderdeel van de auto

Tot slot wordt bij de Tesla van de Toekomst het accupakket niet in de auto geschroefd - het wordt onderdeel van de auto. Dat heeft meer voordelen aan dan je zou denken. Niet alleen zijn de 370 onderdelen die het accupakket zijn stevigheid geven plotseling overbodig. De ruimte die dit schept in het pakket, maakt het mogelijk om de batterijcellen meer naar het midden van de auto te plaatsen – weg van de zijkant. Op die manier worden ze minder snel geraakt bij een botsing van opzij. Slim bedacht.

Conclusie: Tesla doet het geweldig, maar kan nog veel leren

We hebben respect voor de uitvindingen die Tesla doet en bouwt, maar dan komt er weer een bericht voorbij over een Tesla die zijn glazen dak verliest en zuchten we een keer diep. Van de ene kant is het geweldig dat Tesla op elektrisch vlak voorloopt op de ‘gewone automerken’, maar van de andere kant zou je alle Tesla-medewerkers naar Duitsland willen sturen om verplicht een jaar stage te lopen bij Audi, BMW of Mercedes. Gewoon om ze te laten zien hoe je een degelijk product bouwt.