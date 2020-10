"Gezien het beroep op de regeling, is nu al een deel van het verplichtingenbudget voor 2021 belegd", schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. "Dat is niet in lijn met de wens van het kabinet, om mensen elk jaar de mogelijkheid te geven een beroep te doen op de regeling en in dat jaar de auto te kunnen kopen." Met andere woorden: er worden nu zoveel subsidieaanvragen doorgeschoven naar 2021 dat ook die pot leeg dreigt te raken. Van Veldhoven: "Om dit in de komende jaren te voorkomen, heeft het kabinet besloten de regeling aan te passen en de zogenaamde doorschuifbepaling per 2020 te schrappen.

Automobilist is alweer de dupe

De BOVAG en RAI Vereniging zijn niet blij met het besluit. "Alweer is de automobilist de dupe", schrijven ze in een reactie. "Het Kabinet heeft zijn mond vol over het belang van verduurzaming, maar ondertussen toont het zich onbetrouwbaar door plots de spelregels weer te wijzigen. BOVAG en RAI Vereniging roepen de Tweede Kamer op om in te grijpen." Volgen BOVAG-voorzitter Han ten Broeke moet 2021 het doorbraakjaar van de elektrische auto worden. "Dit jojo-beleid is funest voor het consumentenvertrouwen en voor het vertrouwen in de overheid in het algemeen."



Subsidie elektrische auto's 2021 al leeg?

Alle subsidieverzoeken die al zijn ingediend voor uitbetaling in januari 2021 worden nog in behandeling genomen. Nieuwe verzoeken niet meer. Ten Broeke: "We weten dat het EV-potje voor 2021 eind dit jaar al leeg is. Dus voor 2021 is er geen subsidie meer beschikbaar." Voor 2020 was in totaal 17,2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar (10 miljoen voor nieuwe elektrische auto's, 7,2 miljoen voor gebruikte). Per 1 januari wordt de subsidiepot weer volgestort, ditmaal met 27,9 miljoen euro. Maar volgens de BOVAG is daar dus weinig tot niets meer van over.

Consument verkeert in onzekerheid

"Zonder een doorschuifregeling zal de subsidieregeling naar verwachting elk jaar korter dan een week openstaan", schrijft de organisatie. "Het hele jaar worden vervolgens voorcontracten voor nieuwe elektrische auto's opgesteld, die dan op 1 januari in één keer worden ingediend. Omdat er geen zicht meer is of het aantal aanvragen binnen het budget voor het nieuwe jaar past en aanvragen niet meer op volgorde van binnenkomst op een stapel komen, verkeren consumenten het hele jaar in onzekerheid of hun aanvraag wel of niet wordt goedgekeurd."