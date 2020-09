Voor de unieke Ferrari Omologata heeft iemand miljoenen betaald

Ferrari begon twaalf jaar geleden met het Special Projects-programma. De allertrouwste klanten kunnen bij de fabrikant aankloppen voor een unieke sportwagen, gebaseerd op een bestaand model. Kun je als rijkaard zomaar een Ferrari Special Projects-creatie bestellen? Nee, zeker niet. Daar hanteert Ferrari een strenge selectie voor.

Alleen de voorruit en koplampen zijn gebleven

Sinds 2008 hebben al veertien personen een one-off mogen bestellen. Deze Ferrari Omologata is de nieuwste. Hij is gebaseerd op de Ferrari 812 Superfast, maar heeft een grotendeels nieuwe koets gekregen (alleen de voorruit en koplampen komen overeen met de 812). Volgens Ferrari is de Omologata ontwikkeld voor een Europese klant. Het traject duurde twee jaar.

Nieuwe lakkleur voor de Ferrari Omologata

Want ontwerper Flavio Manzoni en zijn team zijn behoorlijk ver gegaan. Speciaal voor de Ferrari Omologata werd een nieuwe lakkleur ontwikkeld: Rosso Magma. Het interieur komt gewoon uit de 812 Superfast, maar is aangekleed met een groot aantal persoonlijke details. Meteen in het oog springend zijn de helblauwe stoelen en de retro aandoende metalen afwerking op het dashboard.

Atmosferische V12 met 800 pk

De Ferrari 812 Superfast - en dus ook de Ferrari Omologata - heeft een 6,5-liter atmosferische V12 aan boord, met 800 pk en 718 Nm. De grote GT sprint met gemak in 2,9 seconden van stilstand naar 100 km/h en tikt uiteindelijk een topsnelheid van 340 km/h aan. In Nederland kost de Ferrari 812 Superfast zo'n 400.000 euro. Wat de Omologata heeft gekost, is uiteraard niet bekend, maar reken op miljoenen.