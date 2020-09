Heeft de Hyundai i30N facelift meer pk’s dan de nieuwe Golf GTI?

Bij de Hyundai i30 N facelift vallen direct de brede grille en V-vormige dagrijverlichting op. Als die opduiken in je binnenspiegel, ben je spontaan bereid een baan op te schuiven op de snelweg. Of de letter ‘N’ al evenveel respect afdwingt als ‘GTI’, betwijfelen we.

Hyundai i30 N facelift krijgt meer vermogen

Onder de motorkap van de vernieuwde i30N ligt een tweeliter turbomotor met 250 pk en 353 Nm – vergelijkbaar met zijn voorganger. Maar het optionele Performance Package werd wel aangedikt tot 280 pk en 392 Nm (5 pk en 39 Nm meer dan de vorige versie met Performance Package).

Daar komt bij dat je de krachtigste i30 N kunt bestellen met een achttraps N DCT-transmissie. Schakelen doe je dan met flippers aan het stuur. Voor de puristen is ook een handgeschakelde zesbak voorhanden. Volgens Hyundai sprint de krachtigste i30 N van 0 naar 100 km/u slechts 5,9 seconden en is dat 0,2 seconden sneller dan voorheen.

Verlicht N-logo op hoofdsteunen maakt ons blij

Vanzelfsprekend is het interieur versierd met sportieve accenten zoals metalen pedalen en blauwe stikwerk, maar wij zijn vooral benieuwd naar de nieuwe lichtgewicht N-sportstoelen. Ze kosten vast een arm en een been, maar dat hebben we er graag voor over want de hoofdsteunen zijn voorzien van een verlicht N-logo. Wij houden van zulke versiersels.

Hyundai i30 N versus Volkswagen Golf GTI

Nu verplaatsen we onze aandacht naar de nieuwe Golf GTI met 245 pk en 370 Nm. Een automatische zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling is standaard en maakt een honderdsprint van 6,2 seconden mogelijk. Dit betekent dat sportieve rijders beter een Hyundai i30 N Performance Package kunnen kopen, mits die evenveel kost als de Golf GTI (48.336 euro). Stel nou dat Hyundai de i30 N duurder maakt, dan moeten we een uitgebreid vergelijkend onderzoek instellen waarbij we beide auto’s naar de redactie halen. Er zit niets anders op.