Peugeot 508 PSE: 360 pk in een Peugeotje? Toe maar!

Wat ons betreft had Peugeot de 508 PSE best 508 GTi mogen noemen (er was ook ooit een Peugeot 505 GTI). Maar nee, de hippe brillen van de marketingafdeling hebben besloten dat Peugeot Sport Engineered (PSE) een betere link legt met de autosportafdeling van Peugeot.

Plug-in hybride met 360 pk en 520 Nm

Hoe dan ook, Peugeot heeft gekozen voor plug-in hybridetechniek in zijn grote sportsedan (er is ook een SW-versie). De aandrijflijn van de 508 PSE combineert een 1,6-liter turbomotor (200 pk en 300 Nm) met twee elektromotoren (110 pk vóór en 113 pk achter). Vraag ons niet naar de rekenformule, maar als je al die vermogens correct optelt, komt je tot 360 pk bij een koppel van 520 Nm.

Peugeot 508 PSE gaat on-Peugeots hard

En dat betekent dat de 508 PSE on-Peugeots hard gaat. Al na 5,2 seconden staat er 100 km/h op de teller en pas bij 250 km/h grijpt de elektronische begrenzer in. De Peugeot 508 PSE is standaard uitgerust met een achttraps automaat en vierwielaandrijving. Ook is hij voorzien van een sportonderstel, instelbare dempers en grotere remmen, die achter 20-inch wielen schuilgaan.

Verbruik van 1 op 50? Dat zal ...

Maar de Peugeot 508 PSE is natuurlijk ook redelijk ijsbeervriendelijk. Tenminste, op papier … Het opgegeven WLTP-verbruik ligt op 1 op 50, maar om dat te bereiken moet je optimaal gebruikmaken van de elektrische actieradius. Die is maximaal 42 kilometer, dankzij een 11,5-kWh batterij.

Sportieve aankleding staat de 508 goed

De sportieve uiterlijke accenten staan de Peugeot 508 goed. Hij is aangekleed met een paar extra spoilers en skirts, ademt uit door twee (te) bescheiden uitlaatpijpen en laat met groengele accenten zien dat hij een plug-in hybride is. Helaas is de Peugeot 508 PSE maar te bestellen in één van drie kleuren: zwart, wit en grijs. Het model is pas vanaf volgend jaar in de showrooms te bewonderen.