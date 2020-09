Nieuwe BMW M3 en BMW M4 halen 290 km/h (begrensd)

De specificaties van de nieuwe BMW M3 en BMW M4 waren al een tijdje bekend. Achter die malle grille ligt een 3,0-liter twinturbo zescilinder lijnmotor met in de basis-M3/M4 een vermogen van 480 pk en 550 Nm koppel. Beide modellen gaan daarmee in 4,2 seconden van stilstand naar 100 km/h.

BMW M3/M4 Competition met 510 pk

Maar er is ook een BMW M3/M4 Competition, die 510 pk en 650 Nm uit hetzelfde blok haalt. Op de sprint naar 100 km/h is de Competition iets sneller (3,9 seconden), maar qua topsnelheid maakt het niet uit. BMW monteert als vanouds een begrenzer, die het bij 250 km/h welletjes vindt. Bestel je het M Driver's Package, dan laat de elektronische waakhond 290 km/h toe.

Achterwielaandrijving en een handbak

Zowel de standaard-M3/M4 als de M3/M4 Competition heeft achterwielaandrijving. Vanaf volgend jaar wordt de Competition ook leverbaar met xDrive-vierwielaandrijving. De 'gewone' BMW M3 en BMW M4 krijgen een handgeschakelde zesbak mee. In de Competition-varianten moet je het doen met een achttraps automaat (waarmee je ook zelf kunt schakelen).

Driften met een oogje in het zeil

Onderhuids zijn de BMW M3 en BMW M4 uiteraard verregaand aangepast. Ze hebben een sperdifferentieel, een adaptief M-onderstel met drie instellingen (Comfort, Sport en Sport+), Dynamic Stability Control met liefst tien instellingen, een sportuitlaat en een M Drive Professional-systeem, dat je laat driften, maar altijd een oogje in het zeil houdt.

Nieren detoneren met rest van het uiterlijk

En dan het uiterlijk … Dat zorgt al een tijdje voor gefronste wenkbrauwen. De uit de kluiten gewassen nieren (die eigenlijk hartstikke historisch verantwoord zijn) detoneren enorm bij de rest van de auto, die afgezien van uitgeklopte wielkasten, een andere motorkap, meer luchtopeningen en vier uitlaatpijpen redelijk 'ingetogen' is gebleven.

Sao Paulo Yellow en Isle of Man Green

Als je hem tenminste in een saaie kleur bestelt (zoals Nederlanders plegen te doen). Want in deze twee nieuwe kleuren spat de BMW M3/M4 van het scherm. De BMW M4 op de foto's is uitgevoerd in Sao Paulo Yellow; de BMW M3 in Isle of Man Green Metallic. Een andere nieuwe tint is Toronto Red Metallic.





Over drie jaar ook BMW M3 Touring

De nieuwe BMW M3 en BMW M4 staan standaard op 18-inch wielen vóór en 19-inch wielen achter. Onder de Competition-versies ligt een maatje groter (19-inch vóór, 20-inch achter). Voor wie daarop wil wachten: over drie jaar komt er ook een BMW M3 Touring op de markt. En dat is voor het eerst in de bijna 35-jarige geschiedenis van de M3.

BMW M3 E30 als homologatiemodel

De eerste generatie BMW M3 (E30) werd in 1986 geïntroduceerd en was een homologatiespecial voor de racerij. Het model - met zijn hoekig verbrede wielkasten en immense achtervleugel - is een icoon geworden. Wil je er tegenwoordig een kopen, dan betaal je de hoofdprijs.



BMW M3 E36, E46 en E90 met zescilinder en V8

In 1992 was de tweede generatie M3 een stuk ingetogener (om niet te zeggen: saai). De E36 ging van een viercilinder naar een zes-in-lijn, waardoor het vermogen omhoog ging van 200 pk naar 286 pk, en later naar 316 pk. Na de populaire E46 (zescilinder, 343 pk) stapte BMW voor de E90/E92/E93 over op een atmosferische V8 met 420 pk.

BMW M3 F80 eindelijk aan de turbo

De afgelopen generatie BMW M3 (F80) ging eindelijk aan de drukvulling, want er kwam een twinturbo zes-in-lijn met 431 pk. Voor het eerst werden de coupé- en cabriovarianten niet langer M3 genoemd, maar M3. Door de decennia heen zijn er ook diverse hardcore lichtgewichtmodellen van de M3 geweest, zoals de M3 GT (1994), M3 CSL (2004) en M3 GTS (2010).