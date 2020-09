George Lilanga (1934 - 2005) was een kunstenaar uit Tanzania, die met zijn werk beroemde Amerikaanse kunstenaars inspireerde, waaronder pop artist Keith Haring. Hij beschilderde deze Ford LTD Station Wagon in 1996, toen hij in de Duitse stad Fürth verbleef voor een tentoonstelling. De eigenaar van het hotel waar Lilanga sliep, bood hem een gratis kamer aan, op voorwaarde dat hij de stationwagon van de man zou beschilderen.

Je mag meer bieden dan de vraagprijs

En dat deed Lilanga, tijdens de tentoonstelling waarvoor hij in Fürth was. Niet alle beschilderingen zijn van hem. De motorkap van de Ford LTD en de achterklep zijn door een andere Afrikaanse kunstenaar, Poni Yengi, onder handen genomen. "This is the real deal!!!", schrijven de verkopers van de Ford: "If you want, you can offer us more than the asked price." Nou … wij vinden 2 miljoen euro meer dan genoeg, dank je wel, alsjeblieft.