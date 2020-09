Ford F-150-kloon: de Chinezen zijn het kopiëren nog niet verleerd

De Chinese auto-industrie zet enorme stappen, maar is nog steeds niet vies van wat ge-copy-paste af en toe. Wonderwel heeft een rechter vorig jaar de verkoop van de Landwind X7 verboden, maar er zijn nog genoeg kopieën die bijna net zo schaamteloos zijn als die nep-Range Rover Evoque. Kijk maar eens in onze lijst met opvallendste Chinese klonen.

Als twee druppels water op de Ford F-150

Wat ons betreft kan de Foton Da Jiang Jun er ook in. Hij heeft ongeveer de buitenmaten van een Ford Ranger - die ook in Nederland wordt verkocht - maar lijkt als twee druppels water op de Amerikaanse Ford F-150; die al jaren de veruit populairste pick-up in de Verenigde Staten is.

Gaat Ford een rechtszaak aanspannen?

De Foton maakt zijn publieksdebuut op 26 september tijdens de Beijing Auto Show. Al zou het ons niet verbazen als Ford voor die tijd een rechtszaak begint tegen de makers van de Da Jiang Jun. Kijk maar eens naar de grille, de koplampen en zelfs de locatie van de merknaam ín de grille. Een of andere Chinese ontwerper heeft zich overduidelijk te veel laten inspireren door de Ford F-150.

Turbobenzinemotor met 238 pk

Maar waar Ford voor de F-150 met name V8-motoren en zescilinders gebruikt (en straks elektromotoren), daar kiest Foton voor een 2,0-liter turbobenzinemotor met 238 pk en twee turbodiesels met een inhoud van 2,0 en 2,5 liter. De Foton Da Jiang Jun is voorzien van een achttrapsautomaat.