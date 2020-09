Land Rover lanceert binnenkort volledig elektrische Range Rover

Adrian Mardell, financieel directeur van Jaguar Land Rover, vertelde aan investeerders dat de elektrische Range Rover en Jaguar XJ in oktober en november worden onthuld. Dat valt te lezen in een verslag van de conference call, dat in handen is van het Britse tijdschrift Autocar. Oorspronkelijk zouden de stekker-Range Rover en elektro-Jagggg in de zomervakantie aan het publiek worden voorgesteld. Eerder meldde de Sunday Times dat de elektrische XJ bijna een jaar zou worden uitgesteld.

Elektrische Range Rover in Velar-formaat

Zowel de elektrische Range Rover als de Jaguar staat op het nieuwe MLA-platform van Jaguar Land Rover. Onderhuids zijn ze verregaand gelijk, maar over de techniek is nog nauwelijks iets bekend. Naar verwachting is de elektrische Range Rover een model op zich, dat qua grootte met de Range Rover Velar te vergelijken is. Volgens financieel directeur Mardell wordt er momenteel ook hard gewerkt aan de volgende generatie Range Rover en Range Rover Sport.

Dieprode cijfers voor Jaguar Land Rover

Over het boekjaar 2018 - dat eindigde op 31 maart 2019 - schreef Jaguar Land Rover dieprode cijfers. Het verlies kwam uit op een recordbedrag van 3,6 miljard pond (ruim 4 miljard euro). Aan de misère kwam in het derde kwartaal van 2019 - vlak voor de corona-uitbraak - tijdelijk een eind, toen er onder de streep opeens 156 miljoen pond (bijna 180 miljoen euro) overbleef. Dit met dank aan het succes van de nieuwe Range Rover Evoque en een rigoureuze reorganisatie.

Tata wil nog niet van Jaguar Land Rover af



Bij Jaguar Land Rover - dat over het boekjaar 2019 ruim 470 miljoen euro verloor - sneuvelden vorig jaar 5000 banen. Dit jaar komen daar nog 1100 ontslagen bij. In de periode januari - maart 2020 zakten de verkopen met 31 procent in naar 109.869 auto's. April en mei waren nog erger, met respectievelijk dalingen van 62,5 en 43,3 procent. Er waren geruchten dat eigenaar Tata van Jaguar Land Rover af wilde, maar dat heeft het Indiase concern in alle toonaarden ontkend.