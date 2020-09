De nieuwe Jaguar F-Pace kun je in het stopcontact steken

Om met het uiterlijk van de Jaguar F-Pace te beginnen: dat is vooral op detailniveau strakgetrokken. De koplampen en achterlichten hebben een andere indeling gekregen, er zijn gewijzigde bumpers en spoilers, en de grille is iets groter dan voorheen. Ingrijpender aangepakt is het interieur. Want op de middenconsole prijkt nu een knoeperd van een infotainmentscherm (11,4 inch).

Compleet nieuw dashboard voor Jaguar F-Pace

Jaguar heeft in het binnenste van de F-Pace helemaal niets bij het oude gelaten. Het complete design van het dashboard is anders geworden, met een digitale cockpit, het hierboven genoemde display en een gewonere keuzehendel voor de transmissie (Jaguar gebruikt voorheen een draaiknop). De stoelen van de F-Pace zijn breder geworden.

Nog maar één motor zonder elektrische ondersteuning

In het leveringsprogramma van de Jaguar F-Pace staat nog maar één motor zonder elektrische ondersteuning. Dat is de 2.0-liter viercilinder turbo met 250 pk. Daarboven staan een 3,0-liter zescilinder met supercharger, turbo en mild-hybridtechniek. De aandrijflijn levert 400 pk, wat heel iets minder is dan de F-PACE P400e, die een 2,0-liter viercilinder turbomotor koppelt aan een elektromotor voor een systeemvermogen van 404 pk.

Elektrische actieradius van maximaal 53 kilometer

De plug-in hybride heeft een 17,1-kWh batterij, wat hem een elektrische actieradius van maximaal 53 kilometer geeft. De batterij is aan een wallbox in twee uur op te laden van leeg naar 80 procent laadniveau. Met een snellader (32 kW gelijkstroom) kan dat in een half uur. Jaguar geeft voor de F-Pace P400e een theoretisch verbruik van 1 op 45,5 op.

Het dieselgamma van de Jaguar F-Pace

Dieselliefhebbers komen bij Jaguar ook aan hun trekken. De F-Pace is er met een 2,0-liter viercilinder turbodiesel (163 pk of 204 pk) en met een 3,0-liter zescilinder turbodiesel (300 pk). Beide motoren worden ondersteund door een mild-hybridsysteem, dat remenergie omzet in elektriciteit, opslaat in een batterij en gebruikt voor het start/stop-systeem en om de verbrandingsmotor te helpen.

Nieuw systeem Active Road Noise Cancellation

Alle Jaguar F-Pace-modellen zijn voorzien van vierwielaandrijving en een achttrapsautomaat. Interessant is het nieuwe systeem Active Road Noise Cancellation, dat continu de trillingen van het wegoppervlak checkt en op basis daarvan geluidsgolven genereert om het geluid te onderdrukken. Volgens Jaguar raken inzittenden daardoor minder vermoeid onderweg.