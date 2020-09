Waarom een nieuwe auto straks geen 'nieuwe auto'-geur meer heeft

Om de belangrijkste vraag gelijk te beantwoorden: wat ruik je eigenlijk in een nieuwe auto? Het zijn zogeheten vluchtige organische stoffen die in onder meer kunststoffen, lijm en textiel zitten. Volgens de United Nations Economic Commission for Europe zijn er acht van die stoffen in auto's waar sommige mensen niet tegen kunnen: acetaldehyde, acroleïne, benzeen, ethylbenzeen, formaldehyde, styreen, tolueen en xyleen. Meerdere daarvan zitten ook in sigarettenrook.

Allergisch voor 'nieuwe auto'-geur

De geur van bovengenoemde stoffen kan bij sommige mensen een allergische reactie oproepen, wat zich uit in geïrriteerde ogen, niezen, duizeligheid, ademhalingsproblemen, vermoeidheid, misselijkheid en hoofdpijn. Volgens het Britse tijdschrift Autocar worden dit soort gezondheidsproblemen vooral in Aziatische landen waargenomen. Een onderzoek in Zuid-Korea wees uit dat meer dan 50 procent van de autokopers last had van ten minste één symptoom van 'sick car syndrome'.

Nieuwe Europese standaarden

In diverse Aziatische landen zijn al richtlijnen opgesteld. In Europa zijn sinds juni nieuwe luchtkwaliteitsstandaarden vastgesteld voor auto-interieurs. De standaarden zijn bedoeld om als basis te dienen voor landelijke wetgeving, al is er nog geen Europees land dat de regels heeft aangepast. Als dat wel gebeurt, moeten fabrikanten het aantal schadelijke stoffen in hun auto-interieurs terugdringen. Met als gevolg dat de 'nieuwe auto'-geur verdwijnt.