Maserati Grecale: Er komt een suv onder de Levante

Maserati verwacht veel van de toekomstige suv. De Grecale - net als de Ghibli, Bora, Merak en Khamsin vernoemd naar een windsoort - komt onder de Levante te staan en wordt dus een stuk toegankelijker. Dat heeft Maserati ook nodig, want het vorige modellenoffensief (dat de nieuwe Quattroporte, Ghibli en Levante voortbracht) heeft niet tot het gehoopte succes geleid. In het geval van de Grecale is dat hopelijk anders, ook omdat Maserati nu met hybridetechniek op de markt komt.

Maserati GranTurismo volledig elektrisch

Onder de naam 'Folgore' werkt Maserati bovendien aan een uitgebreidere elektrificatie van zijn modellengamma. Een goed voorbeeld ervan zijn de volgende generatie Maserati GranTurismo en GranCabrio, die volledig elektrisch worden. Van de deze morgen onthulde Maserati MC20 komt ook een elektrische versie. Die haalt een actieradius van meer dan 380 kilometer en een topsnelheid van 310 km/h.

Maserati Ghibli Hybrid is een mild hybrid

De Maserati Ghibli Hybrid is een eerst voorzichtige stap. We schrijven 'voorzichtig' omdat de sportsedan geen volledige hybride is. Hij wordt aangedreven door een 2,0-liter viercilinder turbomotor die ondersteuning krijgt van een mild-hybridesysteem. Dat betekent min of meer dat de auto zijn remenergie omzet in elektriciteit, opslaat, en weer gebruikt om de verbrandingsmotor te helpen bij het wegrijden.

Nieuw personalisatieprogramma van Maserati

Verder heeft Maserati een personalisatieprogramma opgezet. Dat heet Fuoriserie en laat kopers hun auto helemaal op hun eigen smaak afstemmen. Er zijn duizenden mogelijke opties, aldus Maserati. In Modena wordt een nieuwe 'car tailoring'-shop opgezet. Daarbij komt Maserati met een zogeheten Classiche-programma. Onder meer Ferrari, Porsche en Aston Martin hebben ook zo iets: een afdeling die klassieke modellen van het merk restaureert en oude onderdelen levert.