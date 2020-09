Dieselgate: Volkswagen-topman Winterkorn moet voor rechter verschijnen

Eind 2015 kwam het dieselschandaal naar buiten. Volkswagen had jarenlang zogenoemde sjoemelsoftware in zijn dieselmotoren ingebouwd. Die programmatuur kon herkennen als een Volkswagen op de rollenbank werd getest en schakelde dan over op een schonere modus. Op de openbare weg was die modus niet ingeschakeld en waren de sjoemeldiesels van Volkswagen vele malen viezer. Op die manier kon Volkswagen de strenge emissie-eisen omzeilen.

Dieselgate kostte Volkswagen miljarden

Het schandaal heeft de Duitse fabrikant vele tientallen miljarden gekost. Volkswagen moest in de Verenigde Staten alle diesels met sjoemelsoftware terugkopen, miljardenboetes betalen en schadevergoedingen uitkeren. Her en der lopen nog procedures tegen Volkswagen, ook in Europa. De Duitse justitie heeft voormalig topman Martin Winterkorn en vier andere hooggeplaatste managers in 2019 aangeklaagd voor hun rol in dieselgate.

Aangeklaagd voor ernstige fraude

Een rechter in Braunschweig, Duitsland, heeft gisteren bepaald dat de rechtszaak doorgang kan vinden. Winterkorn en de vier anderen worden aangeklaagd voor ernstige fraude. Bovendien heeft de rechter toegestaan dat aanklagers met aanvullende beschuldigen komen. Volgens de aanklagers wist Winterkorn begin 2014 al van het bestaan van de sjoemelsoftware. Ook zou hij in november van dat jaar een update hebben goedgekeurd die de sjoemelsoftware beter moest verbergen.

Gevangenisstraffen van tien jaar

Als Winterkorn en de vier anderen schuldig worden bevonden, kunnen ze gevangenisstraffen van zes maanden tot tien jaar krijgen. Daarbij zouden ze gedwongen kunnen worden om hun bonussen uit de dieselgatetijd terug te betalen. De advocaat van Winterkorn heeft gezegd dat zijn cliënt onschuldig is. Volkswagen schreef in een statement dat het de rechtszaak tegen de voormalige topmanagers afwacht.