Top en flop: het goede en het slechte nieuws van week 36

+ Top - Dit is wat er gebeurt als je de Lucid Air op de dragstrip loslaat

In Amerika hebben ze de elektrische Lucid Air losgelaten op de dragstrip. Wat er vervolgens gebeurde zal je brein doen tollen: op de in Amerika zo belangrijke kwartmijl, noteerde hij een tijd van ... 9,9 seconden. Daarmee is de Lucid Air sneller dan alle hypercars die kleine jongentjes in posterformaat boven hun bed aan de muur hebben hangen.



+ Top - Nieuwe Rolls-Royce Ghost mag zijn V12-motor houden

Nee. Niks geen stekkertechniek of mild hybrid-systeem aan boord van de volledig nieuwe Rolls-Royce Ghost. De superdeluxe limousine mag zijn krachtige 6,75-liter V12-motor houden. En dat is goed nieuws. Zoals ook het prachtige nieuwe interieurontwerp van de nieuwe Ghost goed nieuws is. Rolls-Royce pakt uit ... en hoe!





+ Top - Cyan Racing lepelt een 420 pk sterke racemotor in een oude Volvo

De klassieke Volvo P1800 is een geliefde en waardevolle klassieker. Vele Volvo-fans zouden in hun vrije tijd graag aan zo'n prachtige coupé willen sleutelen. Blijkbaar hadden ze bij Cyan Racing nog wat vrije uurtjes over. Daar lepelden ze namelijk een 420 pk sterke racemotor in de klassieke P1800. En lakten de auto in hetzelfde blaartrekkende blauw als Cyan's WTCR-racer.

- Flop - De nieuwe Mercedes S-klasse is ... niet echt verrassend.

Een komst van een nieuwe Mercedes S-klasse was vroeger altijd een historisch moment. De grote limousine was een etalage van vooruitstrevende technologie. Mercedes toonde deze week de kersverse S-klasse aan de wereld. Het zal zonder meer een ontzettend goede auto zijn, maar helaas heeft hij ons niet echt weten te verrassen. Jammer.





- Flop - Toyota deed de dieselmotor toch in de ban? Nou, niet voor lang dan ...

Een poosje terug liet Toyota met z'n schone geweten een hoop stof opwaaien met het statement dat het definitief de dieselmotor in de ban deed. En wat treffen we onder de motorkap van de vernieuwde Land Cruiser? Niks geen verschonende hybridetechniek of brandstofcel, maar een dikke diesel. Wie probeer je nou in de maling te nemen, Toyota?