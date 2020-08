Vernieuwde Kia Stonic in prijs verlaagd

Om maar met het goede nieuws te beginnen: de instapprijs van het faceliftmodel is met 500 euro verlaagd tot 21.495 euro voor de Stonic ComfortLine (100 pk). Die gunstiger prijs is te danken aan de lagere CO2-uitstoot, die op zijn beurt terug te voeren is op de gemoderniseerde techniek.

Standaard mild hybrid



De nieuwe Kia Stonic koppelt een 1,0-liter turbobenzinemotor standaard aan een 48 volt-systeem. Dat werkt met een geïntegreerde startmotor/generator, die remenergie terugwint, opslaat en gebruikt om de conventionele krachtbron te ondersteunen. Dat laatste zie je terug in het hogere koppel. De 100 pk sterke Stonic heeft 172 Nm trekkracht in de aanbieding, de 120 pk-versie (DynamicLine, vanaf 22.995 euro) komt zelfs tot 200 Nm.



Standaard is de motor van de Stonic gekoppeld aan een nieuwe 'slimme' handgeschakelde versnellingsbak met elektronische koppeling. Tegen meerprijs is een zeventraps transmissie met dubbele koppeling leverbaar.



Kleurencombinaties Kia Stonic



Een andere vernieuwing vinden we in het interieur, in de vorm van een verbeterd multimediasysteem met 8-inch touchscreen. Verder kun je met de gewijzigde Stonic helemaal uit je bol bij het personaliseren: er is keus uit 20 tweekleurige combinaties. De vernieuwde Kia Stonic staat half oktober in de dealershowrooms. Begin 2021 wordt het aanbod uitgebreid met de luxere Stonic GT-Line en GT-PlusLine.