Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 34

+ Top - Kan het nog Amerikaanser? Ram Rebel TRX met 712 pk

En wij maar aan de hybrides en elektrische auto's hier … Terwijl ze in de Verenigde Staten gewoon doorgaan met het uitpoepen van huizenhoge pick-ups met acht cilinders. De absolute 'daddy' moet deze Ram Rebel TRX zijn. Hij heeft de 6,2-liter supercharged V8 van de Dodge Challenger Hellcat aan boord.

+ Top - Rolls-Royce Phantom V is stijlvolste elektrische auto ooit

Fijne auto's hoor, die BMW i3, Hyundai Kona Electric en Nissan Leaf. Maar het oog wil ook wat. En dat zit je goed bij het Britse Lunaz Design, dat een wel heel bijzondere klassieker ombouwt tot een elektrische auto: de Rolls-Royce Phantom V uit de jaren zestig.

+ Top - Elektrische Lucid Air kan 1930 km/h ... laden

Hét grote nadeel van een elektrische auto blijft de laadsnelheid. In het gunstigste geval sta je een half uur te wachten totdat de batterij weer vol is. Het Amerikaanse Lucid Motors wil daar verandering in brengen en onthult begin september de Lucid Air: de snelst ladende elektrische auto ter wereld.

- (Flip)flop - Autorijden met slippers aan? Doe maar niet

Kom je terug van vakantie? Of ga je nog? En is het heet buiten? Houdt dan toch je schoenen maar aan tijdens het autorijden. Want gasgeven en remmen met slippers aan is niet verstandig. Zo'n 1 op de 8 bestuurders zegt weleens (bijna) een ongeluk te hebben gehad als gevolg van het rijden met slippers.

- Flop - Hardrijdende Nederlanders zijn cash cow voor België

Top voor België dus eigenlijk. Want jullie … pardon … Andere Nederlanders zijn verkeersboetekampioen in België. In de eerste zeven maanden van 2020 sprokkelden 'wij' bij onze zuiderburen bijna 90.000 boetes bij elkaar. Daarmee zijn Nederlanders - na de Belgen zelf - de grootste overtreders.

- Flop - Mysterie! Volkswagen-spion dood gevonden in uitgebrande auto

Er lijkt iets duisters aan de hand te zijn rondom een spionageschandaal bij Volkswagen. Een medewerker van de autofabrikant - die werd geschorst na beschuldigingen van bedrijfsspionage - is dood gevonden in een uitgebrande auto. Eerder ging zijn huis in vlammen op.