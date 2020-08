De nieuwe BMW M4 GT3 lijkt op een Star Wars-personage

Resumé Overflakkee, zoals Olav Mol zou zeggen: de nieuwe BMW M3 en M4 worden binnenkort gepresenteerd. Ze hebben een nieuwe 3,0-liter twinturbo zes-in-lijn aan boord met 480 of 510 pk, afhankelijk van of je de standaard M3 of M4 kiest of de Competition-variant. Die eerste is uitgerust met een handgeschakelde zesbak. De M3 en M4 Competition zijn voorzien van een achttraps automaat met dubbele koppeling. Beide versies hebben achterwielaandrijving. Ze komen ook met vierwielaandrijving op de markt.

BMW M4 GT3 vanaf 2022 in de strijd

BMW is sponsor van de MotoGP en grijpt de Grand Prix van Stiermarken aan om zowel de BMW M4 Coupé als BMW M4 GT3 te presenteren, allebei nog in camouflagepak. De M4 GT3 zal vanaf volgend jaar worden ingezet in GT-kampioenschappen over de hele wereld, in eerste instantie om de auto te testen. Vanaf 2022 zal de M4 GT3 de aloude M6 GT3 vervangen, waarmee BMW sinds 2016 reed.

Personage uit Return of the Jedi

Op het prototype heeft BMW de inmiddels bekende konijnentanden felrood gestift, waardoor ze nog meer opvallen dan ze al doen. In combinatie met de geknepen 'ogen' van de M4 GT3 doen de getuite 'lippen' ons denken aan een personage uit de derde Star Wars-film: Return of the Jedi uit 1983. Althans, uit de versie uit 1997, die is verbeterd of verslechterd (zeg het maar) met aanvullende computereffecten.

Luke Skywalker, Han Solo en Jabba the Hutt

Je kunt het personage Sy Snootles zien in de eerste scènes, waarin Luke Skywalker zijn kompaan Han Solo moet bevrijden uit het hol van de misdaadbaas Jabba the Hutt. Op de achtergrond speelt een band, die bestaat uit een aantal fantasievol vormgegeven buitenaardse wezens. Zangeres Sy Snootles lijkt in een close-up als twee druppels water op de BMW M4 GT3. Of zien we nou dingen die er niet zijn?